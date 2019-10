»Du er det første reality i Danmark, og du er en realitystjerne. Færdig. Slut.«

Så enkelt kan det siges i mandagens afsnit af ‘Til middag hos’, hvor ‘Årgang 0’-Rachel og Paradise Hotel-stjernen Philip May diskuterede, hvorvidt Rachel er realitystjerne eller ej.

Da Philip May spurgte ind til, om Rachel Ellebye så sig selv som værende en realitydeltager eller noget andet, faldt svaret prompte fra hende.

»Dokumentarstjerne.«

Rachel mener ikke selv, at hun er realitydeltager. Philip May er derimod af den modsatte opfattelse. Foto: NENT Group/Bjørn Jakobsen Vis mere Rachel mener ikke selv, at hun er realitydeltager. Philip May er derimod af den modsatte opfattelse. Foto: NENT Group/Bjørn Jakobsen

Svaret så umiddelbart ud til at overraske både Philip May og én af de andre deltagere ved bordet, tidligere deltager af ‘Den store bagedyst’ Micki Cheng, der begge gentog svaret med en vis undren i stemmen.

Ifølge Philip May var der nemlig ingen tvivl om, at ‘Årgang 0’-stjernen er en del af realityflokken i Danmark.

»Dokumentarstjerne, Rachel? Det er du ikke. Du er reality. Du er det første reality i Danmark, og du er en realitystjerne. Færdig. Slut,« siger han efterfølgende til kameraet.

I en SMS til B.T. fastholder Rachel Ellebye dog stadigvæk, at hun ikke er realitystjerne.

‘Jeg har aldrig opfattet mig selv som realitystjerne. Årgang 0 har aldrig været ment som et realityprogram, men derimod som en dokumentar, der viser livet på godt og ondt i begyndelsen af det nye årtusinde i Danmark,’ skriver hun.

Hvor ‘Årgang 0’ adskiller sig fra realitygenren, som ofte forbindes med programmer som Paradise Hotel, er i præmissen for programmet, skriver Rachel Ellebye.

‘Jeg opfatter reality som værende mere ‘konkurrenceagtigt’, og jeg synes, det er virkelig fedt, at der er mange mennesker, som blandt andet Philip (May, red.), der stiller op gang på gang. Jeg er bare dokumentardeltager,' skriver hun.

'Til middag hos' kan ses på TV3 mandag til torsdag fra klokken 19.