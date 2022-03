En glædelig overraskelse. Som hurtigt ændrede sig til en stor sorg. Fyldt med bekymringer for fremtiden.

Sådan så sidste uge ud for 'Årgang 20'-familien fra Lyngby.

Maria Brask Mainz og Daniel Brask Andersen fandt nemlig ud af, at der voksede en spire i Marias mave, der kunne gøre deres snart 2-årige søn Louie til storebror.

Men allerede efter en uge stod det klarr, at den spire ikke var mere. Maria Brask Mainz led en ufrivillig abort i første trimester.

»Først var vi sådan: 'Wow, vi er gravide' og skulle lige forstå det, fordi vi ikke havde planlagt det. Så nåede vi at blive sådan: 'Vi gør det!', og vi glædede os. Og så skulle vi ret hurtigt igen forholde os til, at nåh, det skulle vi så ikke alligevel,« fortæller den 24-årige 'Årgang 20'-mor til B.T.

Hun havde været ved at skifte p-piller, og i det lille tidsrum blev hun gravid.

Også med sønnen Louie blev hun hurtigt gravid, så hun var slet ikke klar over de udfordringer, der også kan være forbundet med drømmene om at udvide familien.

»Det var et stort chok, for det var bare det allersidste, vi havde forventet ville ske. Så alle de værste scenarier kørte igennem mit hoved. Vi tænkte, at der var et eller andet galt. Kan vi nu ikke få børn længere? Skal vi nu igennem det her hver gang?« forklarer Maria Mainz.

Hun fandt først ud af efterfølgende, hvor normalt det er at lide en spontan abort – for ifølge Sundhed.dk er det helt op mod 20 % af alle kendte graviditeter, der ender sådan.

Maria Mainz og Daniel Brask Andersen nåede at forestille sig det barn, der kunne komme ud af den spire, der voksede i den 24-årige mors mave. Men kort efter den glædelige overraskelse, led Maria en ufrivillig abort. Vis mere Maria Mainz og Daniel Brask Andersen nåede at forestille sig det barn, der kunne komme ud af den spire, der voksede i den 24-årige mors mave. Men kort efter den glædelige overraskelse, led Maria en ufrivillig abort.

Efter den ufrivillige abort fik hun og hendes 25-årige ægtemand Daniel Brask-Andersen sønnen passet et par dage for at bearbejde den voldsomme rutsjebanetur.

»Jeg kan ikke lide at være ked af det foran Louie på den måde, så det var rigtig rart lige at kunne få ro på og have et par dage til bare at kunne reagere fuldstændig, som vi havde brug for,« forklarer Maria Mainz.

»Selvfølgelig er jeg stadig helt vildt ked af det. Men så var det bare rigtig dejligt at få Louie hjem igen – det er jo så livsbekræftende efter sådan en oplevelse, for han har det godt, og jeg havde jo en god graviditet med ham,« lyder det videre fra 'Årgang 20'-moren.

Hun er også nået til den konklusion, at den ufrivillige abort ikke skal være et punktum for den lille tv-familie fra Lyngby.

»Først var vi sådan, at der skulle gå lang, lang tid, før vi prøver igen, og det turde vi slet ikke. Jeg kunne slet ikke rumme at skulle igennem det igen, fordi jeg var så bange for, at det så ville ske hver gang nu,« fortæller Maria Mainz ærligt.

Men nu har hun og Daniel Brask-Andersen genvundet modet til en dag at opfylde drømmen om at udvide den lille familie på tre.

Ikke lige nu, men heller ikke først »om flere år«.

Derfor starter Maria Mainz på p-piller igen, når hendes krop er klar til det igen efter den ufrivillige abort.

Og måske vil hun åbne op om det hele i den kommende sæson af 'Årgang 20' også – for måske kan andre have brug for at høre, at de heller ikke er alene.

»Jeg har det sådan, at når sådan nogle ting sker, så er det en del af vores historie. Og det kommer jo også til at påvirke den næste graviditet, fordi jeg kommer til at have en anden angst for at abortere, som jeg ikke har haft før,« forklarer hun.