»Vi har holdt på en lille hemmelighed, som vi endelig kan dele.«

Sådan lyder det fra 'Årgang 20'-parret Daniel Brask-Andersen og Maria Brask Mainz i et opslag på sidstnævntes Instagramprofil.

På billedet, der viser parret sammen med deres toårige søn Louie, kan de nemlig stolt fremvise en række scanningsbilleder.

»Baby nr. 2 er på vej,« skriver Maria Brask Mainz.

En positiv graviditetstest er for de flestes vedkommende en glædelig nyhed – men formentligt endnu mere for tv-familien fra Lyngby.

Tidligere i år åbnede Maria Brask Mainz nemlig op om at have gennemgået en ufrivillig abort i første trimester.

»Først var vi sådan: 'Wow, vi er gravide' og skulle lige forstå det, fordi vi ikke havde planlagt det. Så nåede vi at blive sådan: 'Vi gør det!', og vi glædede os. Og så skulle vi ret hurtigt igen forholde os til, at nåh, det skulle vi så ikke alligevel,« fortalte hun dengang til B.T.

Her kunne hun da også løfte sløret for, at den voldsomme oplevelse ikke betød, at drømmen om at give lille Louie en lillebror eller -søster var brast. Der skulle bare gå lidt tid.

Den tid er så kommet nu, hvor parret altså kan se frem til at blive forældre til to. Hvornår, den lille ny forventes at melde sin ankomst, er endnu uvist.