Det seneste afsnit af TV 2's 'Årgang 20' er rullet over skærmen og med en fast seerskare, er der naturligvis også holdninger til, hvad familierne i det populære program viser frem.

Det nyeste afsnit viser, at familien fra Als, Lena og Mads Gram Thomsen, diskuterer den cykeltur, Mads har besluttet sig for at tage på til sommer.

Her er Lena nemlig bekymret for, om det betyder, at de igen må udskyde deres bryllup, og hendes tydelige skuffelse i det nyeste afsnit har angiveligt fået folk til tasterne.

I hvert fald har Lena Gram Thomsen følt sig nødsaget til at dele et forsvar af sin mand på Instagram.

'Jeg bliver oprigtigt ked af det! For mig handler et forhold om at give og tage. – og ja, det seneste år har Mads måske ‘taget’ meget, men det er vigtigt for mig at sige, at han har også har givet meget,' lyder det indledningsvist.

Ifølge Lena Gram Thomsen er der nemlig god balance hos familien, så det ikke kun er den ene, der kan tage på cykelløb til Paris og den anden bare altid er hjemme.

'Herhjemme bakker vi op om hinandens drømme – jeg bakker Mads’ drømme op og han bakker mine drømme op. For et par år siden brugte jeg enormt mange aftener på møder, foreningsarbejde og andet.'

'Det gør jeg stadig, dog skruet lidt ned (for at jeg kan være i det), men Mads har været opbakkende hele vejen igennem, for det var det JEG gerne ville. Herhjemme bakker vi altså hinanden op! – uanset om det er ugentlige aftenmøder, at cykle til Paris eller andet. Vi er fælles om de store beslutninger.'

Alt ser dog ud til at flaske sig med brylluppet for parret. Foto: TV 2 Vis mere Alt ser dog ud til at flaske sig med brylluppet for parret. Foto: TV 2

Lena Gram Thomsen fortæller i opslaget, at hun har modtaget flere beskeder efter afsnittet, der blev sendt tirsdag.

'Jeg knuselsker Mads, og derfor bliver jeg faktisk oprigtigt ked af de beskeder jeg modtager herinde af folk som ‘har ondt af mig’ og som skriver virkelig grimme ting om Mads.'

'Jeg bliver oprigtigt ked af når jeg hører familiemedlemmer fortælle, at de nærmest skal 'forsvare' os som par efter denne sæson, fordi folk har så stærke meninger, ud fra at have set en lille brøkdel af et helt år.'

Hun minder om, at programmet kun deler en lille del af, hvad familien oplever på et helt år.

'Så nej, jeg har ikke tænkt mig at flygte. Jeg har tænkt mig at blive lige her hvor jeg står pisse godt, nemlig ved Mads,’ skriver hun afslutningsvist.

B.T. har kontaktet Lena Gram Thomsen for en uddybende kommentar, men hun er i skrivende stund ikke vendt retur.