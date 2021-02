Hvor er den etniske minoritet? Regnbuefamilien? Solomoren?

I hvert fald ikke i 'Årgang 20'. Og det får flere til at undre sig – til at kritisere programmets manglende diversitet.

I TV 2-opfølgeren til storhittende 'Årgang 0' finder man nemlig udelukkende heteroseksuelle, hvide par med hvide børn.

Og derfor skal man ifølge Black Lives Matter-aktivisten Bwalya Sørensen »huske solbriller«, inden man sætter programmet i gang. På Facebook skriver hun således:

»Øv, at den nye 'Årgang 20' ikke afspejler Danmark. Strictly hvide, hetero, kristne familier ONLY.«

I kommentarsporet deler Black Lives Matter-bestyrelsesmedlem Christina Rahim opfattelsen af et ensformigt cast. Hun skriver:

»Jeg undrer mig … Hvor er de brune/sorte familier. Regnbuefamilierne. Solomoren. familien på bistand. Familierne med dine, mine og vores børn?«

Ser du 'Årgang 20'?

De to kvinder fra Black Lives Matter er ikke alene med deres undren og kritik. Også på 'Årgang 20's' egen Facebook-side er der et par stykker, der undrer sig:

»Havde ellers været sjovt med en udenlandsk familie, regnbuefamilie eller tvillinge/trillingefamilie, men man kan jo ikke få alt,« bemærker en bruger, som får opbakning fra en anden:

»Så kedeligt. Fire gange hr. og fru. Danmark. Det er 2020. Hvad med solomødre, regnbuefamilier osv., osv.«

Kritikken er da heller ikke skudt helt ved siden af, mener Lotte Rosdahl, som Berlingske har talt med. Hun er forfatter, journalist og underviser med speciale i repræsentation.

Og netop repræsentationen i 'Årgang 20' er ved siden af, siger hun til mediet.

»Det er vigtigt, at folk kan føle sig repræsenteret. Det billede, vi tegner af mennesker i medierne, er med til at skabe og forstærke fordomme og stereotyper, og man kan som minoritetsdansker føle, at man ikke bliver inkluderet. Vi har som medier et ansvar for at inkludere alle og vise et retvisende billede af samfundet,« siger hun til Berlingske, der også har forholdt TV 2 kritikken.

Er du enig med de kritiske røster?

Til mediet fortæller programdirektør Nikolaj Daugberg, at man ikke har været blinde for problemstillingen. Og at man da også gerne ville have haft en eller flere minoriteter repræsenteret i programmet.

Sagen er dog, at programmets omfang betyder, at folk ikke just står i kø for at være med. At blive fulgt af et kamerahold i 18 år kræver en del, siger direktøren.

Han understreger, at man ad flere omgang har castet bredt og håbet, at en familie med en anden etnisk baggrund eller en anderledes konstellation ville melde sig. Og at man desuden indgik en dialog med interesseorganisationen Mino Danmark for at få minoritetsdanskere til at melde sig.

Der var ikke bid, men Nikolaj Daugberg mener, at man har gjort, hvad man kunne.

»Vi kan jo ikke gå ud og prikke folk på skulderen for at deltage i det her program. Det er et program, der kræver rigtig meget, så det skal komme fra deltagerne selv. I øvrigt må vi jo ikke gå ud og målrettet caste på minoriteter. Vi har lavet brede opslag og fået hjælp af Mino Danmark. Men det var altså ikke nok,« siger han til Berlingske.

Her understreger han også, at det hovedsageligt har været heteroseksuelle, hvide par, der altså har meldt sig til casting på programmet.

Og det var altså også her, man endte med at finde fire matches. Gode matches, hvis man spørger Nikolaj Daugberg, der mener, at parrene trods alt er forskellige, hvis man ser på levevis og hjemmeadresser.