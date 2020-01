Der er romantik i luften hos den 17-årige århusianer, der bekræfter, at han er i fast forhold.

Vi kender Ludwig Elhauge som lillebror til Christian Elhauge fra ‘Årgang 0’. Ludwig er ved at gennemføre første år på gymnasiet, men det er ikke det største i den 17-åriges liv lige nu, han har nemlig fået en kæreste, det fortæller han til Realityportalen, da vi besøger familien i Århus.

»Ja, vi er kærester. Hun hedder Maja.«

Ludwig rødmer lidt, når han taler om Maja, som han har mødt gennem en fælles ven. Forholdet er også helt nyt, så der er ikke helt officiel titel på endnu, men ifølge Ludwigs far, Mogens, er der ikke tvivl om, at de to er kærester.

»Har du været til julearrangementer hos hendes familie? Har hun været her og spise?« Påpeger faren og mener, at der er titel på forholdet.

Andet end ham broren fra ‘Årgang 0’

Ludwig skal ikke længere stå i skyggen af sin storebror, han har nemlig fået sit eget tv-program, der vises på TV2 Play lørdag den 25. januar.

»Jeg tænkte, at det kunne være sjovt at have et program, der sætter fokus på mig. Jeg vil gerne vise, hvordan jeg også har det, og ikke kun er lillebror i ‘Årgang 0’,« fortæller Ludwig til Realityportalen.

Faren er meget enig.

»Der har været så meget fokus på Christian, så det er fint at folk kan se, hvem Ludwig er,« fortæller Ludwigs far, Mogens.

Ludwig er vant til at blive genkendt på gaden, men det er mere ekstremt, når han går sammen med Christian, men hvis hele familien går sammen, så er det ifølge Ludwig som Zoologisk Have. Så kigger alle.

I programmet på TV2 Play vil vi se optagelser fra Ludwigs efterskoletid og lidt fra gymnasiet. Maja vil ikke være at se i programmet.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.