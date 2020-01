Der bliver ingen fest og farver for Stephanie i år.

Lørdag den 25. januar runder Stephanie Siguenza Van der Watt 20 år, men selvom det er en rund fødselsdag, og den falder på en lørdag, så er der altså ikke dømt fest og farver for ‘Årgang 0’-stjernen. Hun har nemlig valgt at droppe fødselsdagsfejringen, og det er der en god grund til.

»Jeg har ikke gidet holde noget eller ønske mig noget. Det har lige været jul, der fik jeg alt, hvad jeg ønskede mig, og så nu, hvor vi skal afsted på en mega fed tur, har jeg ikke villet holde noget, fordi vi skal pakke færdig,« fortalte Stephanie forud for sin fødselsdag.

Hun mente, at dagen ville komme til at foregå med pakkestress, idet hun sammen med Jeff og sin svigerfamilie rejser til Thailand søndag – dagen efter sin fødselsdag. Derfor har hun i år set stort på sin fødselsdag, og hun har heller ingen planer om at tage revanche senere.

»Jeg ved ikke, om vi skal fejre mig i Thailand, det er ikke lige det, vi har snakket om.«

For et par år siden, da Stephanie fyldte 18 år, blev det ellers fejret med et brag af en fest, hvor hendes far stod i baren. Dengang havde hun lige fundet sammen med kæresten Jeff, som hun den 21. januar kunne fejre 2 års dag med. Nu bor parret sammen i deres egen lejlighed hjemme hos Jeffs forældre, og man har netop kunnet se det sidste afsnit af TV 2s reportageserie med Stephanie.

Selvom Stephanie nu har muligheden for at slappe af og nyde livet uden et kamerahold i ryggen, så har hun i stedet lavet sin egen YouTube-kanal, hvor hun filmer og dokumenterer de ting, der sker i hendes liv, og man kan altså stadig følge ‘Årgang 0’-stjernen.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk