Nu fortæller Stephanie, hvordan det går med hendes og Christinas hobbyvirksomhed med tøj fra Fillippinerne.

Tilbage i juni kunne ‘Årgang 0’-stjernen Stephanie fortælle, at hun havde kastet sig ud i et nyt projekt sammen med sin mor, Christina.

Christina havde nemlig startet en lille hobbyvirksomhed med tøj fra Fillipinerne, og Stephanie havde sagt ja til at hjælpe til.

Her kunne ‘Årgang 0’-stjernen således også få lov at udfolde sine kreative evner ved at designe nogle af kjolerne til virksomheden.

Salget startede officielt på Ishøj marked i august, hvilket vi i et afsnit af den seneste omgang af ‘Årgang 0’ kunne følge med i. Her fortalte Stephanie også, at hun drømte om at designe konfirmationskjoler, som kunne sælges i foråret 2020.

Lige nu er der dog lidt stilstand i designer-projektet, da Stephanie har hænderne fulde med andre ting:

»Det går egentlig okay med tøjvirksomheden, men det er mest min mor, der står for det lige nu, da jeg er i gang med skolen. Jeg skal snart igang med en stor opgave i skolen, så lige nu er jeg ikke så meget indover,« fortæller Stephanie til Realityportalen.dk.

»Jeg har ikke rigtig overblik over tingene lige nu i forhold til, hvornår jeg lige får mere tid igen. Min mor står rigtig meget for det hele lige nu, men selvfølgelig vil jeg gerne forsætte med at være kreativ. I hvilket omfang ved jeg dog ikke lige på nuværende tidspunkt,« fortsætter Stephanie, der er færdig med HF til sommer og dermed muligvis får mere tid, når hun når dertil.

Du kan tjekke Christina og Stephanies virksomhed ud på Instagram-profilen HER!

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.