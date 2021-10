I intet mindre end 18 år har danskerne kunnet følge med i Stephanie Siguenzas opvækst i tv-programmet 'Årgang 0'.

I samme ombæring er det nok gået de færrestes næse forbi, at Stephanies barndom ikke altid har været fryd og gammen. Blandt andet har hun i de første 18 år af sin levetid haft hele 14 adresser.

»Det betyder, at hele mit liv har været pakket ned i kasser,« fortæller hun middagsgæsterne i denne uges 'Til middag hos'.

»Det er ting, jeg aldrig har haft kontrol over. Det har resulteret i tvangstanker.«

Tvangstankerne, Stephanie refererer til, indebærer blandt andet, at hun ikke bryder sig om, hvis madvarerne rører hinanden på tallerkenen.

Selvom hun ikke har fået konstateret lidelsen ocd, har hun gennem snakke med sin psykolog sporet sig ind på, hvad disse tvangstanker kan skyldes.

»Nogle vil kalde det autisme. Men det er det ikke. Det er omsorgssvigt, og det har nogle autismelignende tegn,« forklarer hun.

»Det er fordi, jeg aldrig har haft kontrollen. Så sørger jeg for, at jeg har kontrollen nu, ved at gøre de ting, der skal gøres, ved for eksempel at dele min mad op, tælle og sørge for, at der ikke er nogen, der rydder op for mig – for så er der nogen, der fjerner mine ting.«

Selvom det godt kan føles som mange ting, den 21-årige tv-personlighed skal holde styr på i hverdagen, føler hun ikke, det er en byrde.

»Som min psykolog siger, er det min hjerne og min krops måde på, at sørge for, at jeg har det godt.«

I denne uges 'Til middag hos' konkurrerer, foruden Stephanie Siguenza, danser Asta Björk, sangeren Bro og 'Sommerdrømme'-vinder Kaspar Arianto.

Programmerne kan ses på Viaplay eller på TV3 fra mandag til torsdag.