Som trofaste seere af realityserien 'Årgang 0' ved, har 20-årige Stephanie Siguenza haft en alt andet end tryg opvækst.

Da hun var to år gammel, blev de dengang 19-årige forældre skilt, og parterne lå derefter i bitter konflikt. Pigen boede 13 forskellige steder på 19 år, hendes far røg i fængsel for væbnet røveri, og hendes mor forelskede sig derefter i hans cellekammerat Martin, som hun fk to sønner med, men senere gik fra efter angiveligt at være blevet udsat for vold af ham.

Den traumatiserende opvækst har efterladt hende med en psykisk lidelse, som hun fortæller om i programmet 'Årgang 0: Stephanies historie'.

»Jeg har en irriterende vane med, at alting skal være lige. Altså, at jeg kun accepterer et lige antal af ting. Jeg har det faktisk meget,« siger Stephanie Siguenza, som uddyber, hvordan det viser sig i hverdagen.

Stephanie og kæresten Jeff. Foto: Laura Rode Nygaard Vis mere Stephanie og kæresten Jeff. Foto: Laura Rode Nygaard

»Når jeg hører musik på min mobil, skal jeg hele tiden sikre mig, at lyden står på et lige tal. Hvis jeg ikke kan se tallet, skruer jeg helt ned og tæller derefter op, klik for klik, til jeg når op på et lige antal. Det samme gælder fjernsynet. Her duer det ikke, hvis lyden står på for eksempel 53. Det skal være enten 52 eller 54,« siger hun til TV 2.

Det samme gælder, når hun øser suppe op - så skal der øses to eller fire skefulde i tallerkenen. Ikke tre eller fem. Og når hun blander slik, bliver stykkerne talt ét for ét. Der må ikke komme et ulige antal af hver slags slik i.

Stephanie Siguenza siger i programmet, at hun ikke er blevet diagnosticeret, og derfor ikke ved, hvad hun præcis fejler. Men hun er overbevist om, at hun ikke har OCD.

Hun går ikke til psykolog med sine problemer fra barndommen, fordi hun endelig har fundet et trygt familieliv hos kæresten Jeff og hans familie. Der kan hun tale om tingene, og det er nok for hende for nu, siger hun i programmet, som kan ses på TV 2 Play.