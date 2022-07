Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Når sommerferien er slut, er det tid til forandring i Stephanie Segunezas liv.

Sidste sommer begyndte hun på lærerstudiet, men nu skifter hun spor. Hun vil stadig være lærer, men onlinestudiet, som hun begyndte på sidste år, skiftes ud med en fysisk stol på UCL i Odense.

»Jeg har aldrig været fan af at gå i skole, og troede, det passede godt til mig ikke at sidde hver evig eneste dag og glo på den samme tavle i det samme lokale.«

Derfor valgte en 22-årige sidste sommer at tage læreruddannelsen online fra hjemmet i Slagelse.

Men den tidligere ‘Årgang 0’ deltager må erkende, at det virtuelle studiemiljø ikke passer til hende.

»Helt simpelt fandt jeg ud af, at det var svært. 80 procent af studiet er online undervisning. Vi havde 1-2 fysiske møder om måneden, mens resten var selvstudie.«

I begyndelsen gik det godt, men som niveauet blev skruet op, blev det sværere for hende at følge med.

»Der var rigtigt meget at læse, og jeg læser ikke specielt hurtigt. Havde vi seks tekster, der skulle læses til dagen efter, nåede jeg typisk kun to. Det blev til sidst for svært at indhente.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Stephanie Siguenza Henckel (@stephaniessiguenza)

Det stod klart for hende at, der skulle en forandring til.

»Jeg har tænkt over det i noget tid, men følte, at det var et nederlag. Jeg syntes, at jeg gav op.«

Men lige inden sommerferien, besluttede hun, at der ikke var nogen anden udvej end at skifte retning. Hun fik lagt en plan for, hvordan hun kan fortsætte sit studie i Odense og nu ser hun frem til studiestart.

»Jeg glæder mig så meget til at begynde, og til at være sammen med andre mennesker,« siger hun.

Da hun delte nyheden på Instagram, spurgte flere af hendes faste følgere bekymret, om skoleskiftet betyder, at hun flytter fra sin mand, Jeff.

»En skrev endda – meget mystisk – at hun havde hørt, at vi er gået fra hinanden,« siger hun og fastslår:

»Vi er IKKE gået fra hinanden.«

Faktisk har Stephanie Sigunza ingen planer om at forlade Jeff. Hverken på den korte eller lange bane.

I februar blev de i al hemmelighed gift. Siden har hun heddet Stephanie Siguenza Malling Henckel, men navnet er den mest mærkbare forskel på livet før og efter vielsen.

Parret bor stadig hos hans forældre i Slagelse, og dér bliver de boende så længe, de er i gang med at uddanne sig – han til maskinmester og hun til lærer.

»Jeg flytter ikke til Odense, men kommer til at tage toget frem og tilbage hver dag.«