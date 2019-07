Emma, Christian, Stephanie og Rachel.

Siden det første afsnit af dokumentarserien 'Årgang 0' gled over skærmen helt tilbage i år 2000, er danskerne kommet på fornavne med de unge hovedpersoner. Nu håber TV 2 at gentage succesen.

Det afslører TV 2-redaktør Mette Heiberg til tv2.dk.

Kanalen håber, at man kan finde fem nye familier, så programmet kan begynde forfra fra næste år.

»Vi har besluttet at starte helt forfra med en ny 'Årgang 0', som denne gang hedder 'Årgang 2020'. Det har vi gjort, fordi 'Årgang 0' er blevet en kæmpestor historie for TV 2,« forklarer hun.

'Årgang 0' er en dansk dokumentarserie, der har fulgt historien om den første generation i det nye årtusinde.

I serien har seerne kunnet følge fire børn og deres familier, siden børnene kom til verden i år 2000.

Derfra kunne man følge med i deres første ord, første skridt, første dag i skolen - og helt indtil de fyldte 18 og blev voksne. Det sidste afsnit løb over skærmen tidligere i år.

Da programmet begyndte, fulgte man pigerne Stephanie, Rachel, Emma og Mathilde.

Mathildes familie var med i programmerne indtil 2007, hvor man valgte at trække sig fra projektet. Derefter kom Christian og hans familie med.

I 2015 valgte Emma og hendes familie at sige farvel efter at have holdt pause fra programmet.

TV 2 søger nu efter fem kommende forældre til den nye version af 'Årgang 0'. Det eneste kriterie er ifølge TV 2, at de kommende forældre har termin i løbet af de første tre måneder af 2020 - ligesom man skal være forberedt på, at programmet har en ambition om at følge familien indtil år 2038.