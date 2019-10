Allerede i næste uge kan Rachel opleves på skærmen igen.

I 18 år har tv-seerne fulgt med i Rachel Ellebyes liv på godt og ondt, når hun sammen med resten af sin familie har inviteret hele Danmark indenfor i TV 2-reportageserien ‘Årgang 0’. Serien bliver endegyldigt afsluttet i starten af det nye år, men så længe skal du ikke vente, før du igen kan se Rachel på skærmen.

Allerede i næste uge bliver det igen muligt at få et indblik i Rachels liv, når hun medvirker i TV3-programmet ‘Til middag hos’ – et program, som hun tidligere har fortalt Realityportalen, at hun gerne ville medvirke i.

Her deltager hun sammen med den tidligere ‘Paradise Hotel’-deltager Philip May, Kirsten Marie Skaarup fra ‘Landmand søger kærlighed’ og Micki Cheng fra ‘Den store bagedyst’.

Allerede på mandag er det Rachel, der er vært, og ifølge programomtalen kan gæsterne glæde sig til en aften, der er inspireret af hendes argentinske eventyr.

'Den første vært er Rachel, som byder velkommen til “En aften i Buenos Aires” på Birkerød Kostskole. Rachel fortæller om kostskolelivet og regler om alkohol og drenge på værelset,' lyder det i programomtalen.

‘Til middag hos’ kan ses mandag til torsdag klokken 19:00 på TV3. Allerede nu kan du på Viaplay se mandagens afsnit med Rachel som vært.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk