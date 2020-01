Rachel Ellebye nyder lige nu at være væk fra skolebænken, men der går ikke lang tid, før hun igen sidder der.

Rachel Ellebye fortalte i aftenens afsnit af ‘Årgang 0’, der var det sidste afsnit om Rachels liv, hvordan hun har oplevet sin barndom og periode som teenager. I afsnittet fremgår det blandt andet, hvordan skolen har fyldt en del i Rachels liv, og at forældrenes store forventninger til, at børnene præsterer, har givet Rachel lysten til at gøre sit bedste. Selvom Rachel har planer om et fremtidigt skoleforløb, så er det ikke dét, der har fyldt mest den seneste tid i den snart 20-åriges liv.

– Jeg nyder mit sabbatår, mit arbejde, Norge og min kæreste, fortæller Rachel til Realityportalen.

Rachel er lige nu bosat i Norge hos kæresten Eirik, som også bliver introduceret i aftenens afsnit, og det går stadig fantastisk, bekræfter Rachel.

– Vi er flyttet sammen i en lille lejlighed lige uden for Oslo, og vi nyder bare at være sammen.

Hvis alt går efter planen, rejser parret til Italien i marts for at nyde hinanden og lidt varmere vejr.

Skifter uddannelsesretning

I aftenens program fortæller Rachel, at hun har planer om at studere geografi, da hun gerne vil arbejde med global udvikling i fremtiden, men de planer har ændret sig siden optagelserne.

– Jeg søger ind på spansk og engelsk til sommer på Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, og for en sikkerheds skyld søger jeg også ind i Oslo. Jeg har skiftet retning, fordi jeg elsker sprog, og det ligger bare mere til mig at gå i den retning.

Hvis Rachel kommer ind på studie i Danmark er det planen, at kæresten Eirik flytter med hende til Danmark.

Rachel har nydt sit sabbatår, men er også glad for, at der er en ende på det, så hun igen kan komme i gang på studierne.

– Lige så glad jeg har været for at holde sabbatår, lige så meget kan jeg mærke, at jeg gerne vil tilbage og i gang med en uddannelse.

Hvis Rachel ikke kommer ind på drømme-studiet på et af de fire steder, så har hun en plan B.

– Jeg er ikke den type, der kun har én specifik plan, men jeg vil gerne have flere muligheder, for hvis den første plan ikke lykkes, så er det godt med en plan B. Kommer jeg ikke ind nogen af stederne, så vil jeg gerne på højskole.

Det bliver et nyt liv uden ‘Årgang 0’

Rachel har ikke helt mærket, at ‘Årgang 0’-optagelserne er slut, da hun flere gange i 2019 har været på tv.

– Det er ikke gået op for mig, at det er slut, da jeg også har været med i ‘Til middag hos’, så det kommer nok til at gå op for mig i år. Jeg har det fint med, at det er slut, men jeg skal vænne mig til ikke at have kamera med mig, for jeg har jo ikke været vant til andet end at være med i ‘Årgang 0’. Det bliver et nyt liv for mig.

Rachel kan dog forsikre alle om, at hun ikke forsvinder helt.

– Jeg er stadig aktiv på de sociale medier og på min blog, så folk kan stadig følge med, afslutter Rachel.

Vis dette opslag på Instagram Et dejligt throwback med nogle herlige mennesker! Se med i Til Middag Hos, mandag-torsdag i næste uge kl. 19 på TV3 Et opslag delt af (@rachelkawaii) den 25. Okt, 2019 kl. 6.11 PDT

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.