Mathilde har et særligt program, hun ville takke ja til på stedet.

Mens 20-årige Mathilde Mulvad Beuschau har gjort det klart, at hun ikke vil ses som en realitystjerne – og aldrig kunne drømme om at deltage i programmer som ‘Paradise Hotel’ og ‘Ex on the Beach’ – så er hun bestemt ikke afvisende overfor at skulle lave mere tv.

»Jeg vil jo godt sådan noget ‘Vild med dans’ og ‘Til middag hos’ og sådan nogle – jeg vil kalde dem lidt mere voksen-programmer,« griner hun til Realityportalen.

»Det er sådan nogle ting, jeg godt kan lide at se selv, så det kunne jeg godt tænke mig at lave.«

»Noget, der ligesom kan hjælpe mig på længere sigt i forhold til tv, fordi det er jo noget, jeg godt kan lide at lave,« forklarer hun videre.

Mathilde ville aldrig selv være med i ‘Ex on the Beach’, selvom hun har fundet en fyr, der har deltaget i programmet.

Mathilde ville aldrig selv være med i 'Ex on the Beach', selvom hun har fundet en fyr, der har deltaget i programmet.

Vild med ‘Vild med dans’

Men særligt TV2-klassikeren ‘Vild med dans’ ville Mathilde næsten give sin højre arm for at deltage i.

»De har ikke været forbi for at spørge mig endnu, desværre! Altså så havde jeg sagt ja med det samme! Det gør jeg! Det vil jeg helt klart gerne,« siger Mathilde med julelys i øjnene.

Topkarakterer fra ‘Vild med dans’-dommerbordet til den idé!



Derfor har hun bestemt heller ikke tænkt sig at være kræsen med hvilken professionel danser, hun i så fald skulle danse med.

»Jeg tager bare hvem som helst, der står foran mig,« griner hun.

