Hun har efterhånden haft mange års pause fra at blive fulgt af et kamerahold. Men nu kan vi igen komme helt tæt på stjernen fra ‘Årgang 0’. Det skriver Realityportalen.

‘Årgang 0’-stjernen Mathilde Mulvad Beuschau er i dag ret spændt, for nu er der snart kun få timer til, at et helt nyt program med hende som en af hovedpersonerne får premiere.

For første gang siden Mathilde og familien i 2007 valgte at trække sig fra ‘Årgang 0’ på TV 2, vender hun nu tilbage til skærmen helt uden familien. Hun er nemlig en af de fire ladies i ‘Boss Ladies’. Det fortæller hun selv på sin story på Instagram.

»I morgen kommer ‘Boss Ladies’ ud, og det bliver så spændende. Jeg har jo ikke selv set programmerne endnu. Så for mig er det også første gang, jeg skal se det,« siger 20-årige Mathilde, der til daglig bor i København sammen med kæresten Robin fra ‘Ex on the Beach’ og parrets lille hund.

Udover at hun er kendt som Mathilde fra ‘Årgang 0’, er hun altså også blevet lidt af en træningsbabe, der har opnået stor succes som online coach.

Den passion kommer man tæt på i programmet, men Mathilde åbner også op for nogle mere personlige, sårbare emner.

Hun er med i denne sæson sammen med Anna Seneca og Pernille Nygaard, der begge har medvirket i ‘Paradise Hotel’, samt Frederikke Lind, som er influencer.

Det er den tredje sæson af ‘Boss Ladies’, og den får premiere den 15. december klokken 00.01 på Viaplay.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mathilde Mulvad Beuschau (@mathildebeuschau)

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.