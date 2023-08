I sine første syv leveår var hun med i TV 2-succesen 'Årgang 0'.

Siden er det ikke blevet til meget tv for 23-årige Mathilde Beuschau, men nu vender den personlige træner og influencer tilbage til tv-skærmen.

Hun er nemlig en del af deltagerholdet i TV 2s kommende sæson af 'Korpset', afslører hun i et opslag på Instagram.

'Jeg skulle ud af min komfortzone og kastede mig ud i noget helt nyt. Den beslutning er jeg glad for jeg tog,' skriver Mathilde Beuschau.

Deltagerholdet i 'Korpset' er nu offentliggjort. Foto: TV 2 Vis mere Deltagerholdet i 'Korpset' er nu offentliggjort. Foto: TV 2

TV 2 har onsdag løftet sløret for deres nye kendishold i det militære underholdningsprogram, hvor 14 nye aspiranter står klar til at gennemføre et forløb som elitesoldater.

Blandt de mere velkendte ansigter på det nye kendishold finder man også den 31-årige 'Den store bagedyst'-vinder Sæpor Kristinsson og den 35-årige filminstruktør og skuespiller Aske Bang.

Derudover tæller deltagerne også den 25-årige TikTok-influencer Alexander Clausen og den 24-årige sportsiværksætter Patricia Thyberg, som nogen måske vil kende som kæresten til den tidligere 'Bagedyst'-vinder Tobias Hamann.

Ikke mindst er der kommet en lang række sportsudøvere med i den nye sæson af TV 2-programmet.

'Korpset'. Foto: Lars E. Andreasen / TV 2 Vis mere 'Korpset'. Foto: Lars E. Andreasen / TV 2

Det tæller den 20-årige danser og koreograf Ida Vibe Breinholt, den 29-årige professionelle paddle-atlet Casper Steinfath, 25-årige Sofie Kanamat, der er på landsholdet i karate, samt den 26-årige parkouratlet Moumen Machlah.

Derudover er der også den professionelle skiskyder Ukaleq Slettemark på 21 år, den 31-årige danser Bobby Atiedu og den 28-årige forhindringsbaneløber Ulrikke Evensen.

Slutteligt fuldendes det nye 'Korpset'-hold af den 30-årige foredragsholder Patrrick Simiglai og den 27-årige crossfitter og psykolog Frederikke Pedersen.

'Korpset' får premiere på TV 2 Play onsdag d. 6. september.