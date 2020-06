'Årgang 0'-Emma scorede topkarakterer til sin sidste eksamen, og hun ved allerede præcis, hvad fremtiden skal bringe.

Emma Josefsen fra ‘Årgang 0’ er i dag blevet student fra HHX i Skjern, hvor hun efter tre års skolegang afsluttede sin sidste eksamen her til middag.

»Det gik rigtig godt, og jeg er super glad for at være færdig,« jubler Emma til Realityportalen.

Emmas sidste eksamen var et mundtligt forsvar af hendes studieområdeprojekt, som er en større skriftlig opgave på HHX, som Emma skrev i fagene Psykologi og Virksomhedsøkonomi. Og det forsvar kunne dårligt være gået meget bedre.

»Jeg har været så heldig at kunne skrive 12 i huen,« røber en beskeden Emma.

Efter det flotte resultat blev hun modtaget af familie og venner, og her var det Emmas morfar, der fik æren af at give hende studenterhuen på.

Klare fremtidsplaner

Selv om ungdomsuddannelsen kun netop er blevet afsluttet, så ved Emma allerede præcis, hvad den kommende tid skal byde på.

»Jeg håber på at få arbejde på en skole, og så regner jeg med at rejse til Australien til næste sommer som au pair,« fortæller Emma, der dermed tager to sabbatår, før hun vil læse videre.

»Jeg regner med at læse Economics and Business Administration i Århus. Det er den engelske version af erhvervsøkonomi/HA almen,« forklarer hun.

Tid til fest

Men først skal den gennemførte HHX-uddannelse og det flotte resultat fejres.

»Jeg holder studenterfest for familie og venner i næste uge. Og så skal vi på studenterkørsel d. 28.-29.,« afslutter en glad Emma.

Herunder kan du se billeder fra, da Emma blev student.