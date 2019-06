Det sidste af de tre 'Årgang 0'-børn er nu blevet student.

For en måned siden fik det første af de tre 'Årgang 0'-børn sin studentereksamen, da Rachel Ellebye efter tre år blev student fra den internationale gymnasielle uddannelse, International Baccalaureate, ofte forkortet IB, på Birkerød Gymnasium.

I går var det så blevet Stephanie an der Watts tur, da hun blev HF-student i Slagelse.

Hun klarede sidste eksamen med bravur og fik dermed skrevet 12 i sin studenterhue.

Aarhus-fyren Christian Elhauge måtte vente længst af de tre stjerner, men i dag – på sin 19-års fødselsdag – har han også fået sin studenterhue på.

Christian har de seneste tre år gået på Marselisborg Gymnasium i Aarhus, som vi også har kunnet følge i 'Årgang 0', og i dag kulminerede de tre års hårde arbejde med en festdag i høj solskin.

'Tusind tak til kaptajnen for en fantastisk tur,' skriver Christian på sin Instagram-profil sammen med en video af, at han er på bådcafe med familien.

Meget tyder på, at Christian i aften eller en af de nærmeste dage skal holde et brag af en studenterfest for at fejre den store begivenhed, idet Christians mor, Tina Elhauge, har delt et billede på sin Instagram-profil af familien, der er ude at handle stort ind:

'Vi varmer op til studentergilde,' lyder billedteksten.

Kæmpe stort tillykke til Christian!

Se et billede af den flotte student nedenfor: