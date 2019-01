Der er under en måned til, at Hollywoods spydspidser mødes for at hylde filmbranchen og hinanden ved årets Oscar-uddeling, men showets vært er endnu ikke fundet.

Det er første gang i 30 år, at showet tilsyneladende står uden vært, og det kan enten betyde en skandale under opsejling - eller måske en helt ny type awardshow helt uden vært.

Oprindeligt skulle komiker Kevin Hart have udfyldt værtstjansen, men han trak sig i december, efter at flere af hans tidligere tweets blev beskyldt for at være homofobiske. Siden har der været dyb tavshed fra Oscar-akademiet, og selv om de nominerede blev præsenteret i sidste uge, er en ny vært altså stadig ikke fundet.

Klummeskribent på kulturmediet Uproxx Briann Grubb konstaterer, at det er 'rimelig sindssygt', at man endnu ikke har fundet en vært.

Kevin Hart trak sig fra jobbet som Oscar-vært, og siden er ingen nye kommet til. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Kevin Hart trak sig fra jobbet som Oscar-vært, og siden er ingen nye kommet til. Foto: ANGELA WEISS

Samtidig påpeger han det næsten surrealistiske i, at det ikke er lykkedes Oscar-akademiet at finde en eneste i Hollywood, der tilsyneladende vil stå i spidsen foran verdens største awardshow og 30 mio. seere verden over. Det kan muligvis hænge sammen med, at ingen tør røre jobbet efter Kevin Hart-skandalen, ligesom tiden til at stable et ordentligt show på benene efterhånden er knap. Jimmy Kimmel har også tidligere afsløret i radioprogrammet 'Kevin & Bean', at han fik i omegnen af 100.000 kroner for at være vært i 2017, og den forholdsvis lave løn, Hollywood-lønninger taget i betragtning, kan også have en betydning, vurderer mediet Vox.

Det anerkendte amerikanske filmmedie Variety erfarer gennem kilder tæt på processen, at planen er at afholde et show helt uden en gennemgående vært eller et værtspar. Men er det nu også en god idé?

Amerikanske filmeksperter er tilsyneladende splittet.

Ramin Setoodeh, der er chef for Varietys afdeling i New York, mener, at beslutningen er kritisabel.

Er det en god idé at afholde Oscar-uddeling uden en vært?

»I bedste fald er beslutningen om ikke at have en vært ved dette års Oscar-uddeling doven. I værste fald er den virkelig doven. Og det får organisationen bag Oscar-uddelingen til at ligne nogle, der ikke kan klare mosten,« siger han i Variety og fastslår, at det ifølge ham ikke vil fungere.

Omvendt mener filmmediets øverste filmanmelder, Owen Gleiberman, at et show uden vært kan være et frisk pust for Oscar-showet, som de seneste mange år kun har mistet flere og flere seere.

»Værtsjobbet handler egentlig mest af alt om åbningsmonologen, og for at være ærlig er monologen selv blevet gammeldags. Vi kan allerede regne den ud på forhånd,« mener Owen Gleibeman, der mener, at et show uden vært kan være et frisk pust.

»Ritualet er slidt. Så hvorfor ikke prøve noget andet? Hvordan vil en Oscar-uddeling se ud uden en vært? Jeg er ikke sikker. Men jeg er ærlig talt nysgerrig efter at finde ud af det, og den nysgerrighed gør mig mere spændt på at se showet,« siger filmanmelderen i Variety.

Whoopi Goldberg har tilbudt sig selv som Oscar-vært, men er tilsyneladende ikke valgt. Foto: VALERIE MACON Vis mere Whoopi Goldberg har tilbudt sig selv som Oscar-vært, men er tilsyneladende ikke valgt. Foto: VALERIE MACON

Film- og underholdningsmediet Entertainment Weekly ser umiddelbart heller ikke det store problem i et show uden vært. Faktisk kommer mediet med deres helt egen køreplan til, hvordan sådan et show kunne se ud.

Her foreslår man blandt andet en lang åbningsmonolog af talkshow-vært John Oliver, at Bradley Cooper skal dele vådservietter ud til publikum, og at man i øvrigt skærer flere af de tekniske priser ud af showet for at gøre det kortere.

Det vides ikke, hvem Oscar-akademiet givetvis har forsøgt at overtale til at være årets vært, men tidligere vært og Oscar-vinder Whoopi Goldberg tilbød tilbage i december sig selv til rollen. Da hun i hvert fald endnu ikke er præsenteret som vært, må man dog formode, at akademiet ikke har været interesseret i tilbuddet.

Oscar-uddelingen finder sted søndag den 24. februar.