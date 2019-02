Salen var ikke sen til at give larmende klapsalver, efter Lady Gaga og Bradley Cooper gik på scenen og sang deres megahit Shallow.

Nummeret, som er fra filmen 'A Star Is Born', bliver også oprindeligt sunget af de to stjerner.

Til Oscar-showet sad de helt tæt ved pianoet, som Lady Gaga spillede på, mens de sang duetten.

Det var et øjeblik, som vandt folk over både i udlandet og i Danmark.

Flere læsere på B.T. var meget bevæget over parrets optræden.

Det var et rørende øjeblik, da de to stjerner gik på scenen for at synge deres hit Shallow. TPX IMAGES OF THE DAY Foto: MIKE BLAKE

'Første gang jeg ser showet direkte, og gør det udelukkende på grund af Gaga og Cooper. Jeg stortudede under den sidste del,' skriver en bruger med navnet Connie.

'A Star Is Born' er en kærlighedshistorie om en ukendt sangerinde, der møder en ældre musiker, som har kæmpe succes.

I filmen falder Lady Gaga og Bradley Coopers roller pladask for hinanden, og ligesom i filmen er Bradley Cooper også den garvede i sin branche, nemlig filmbranchen, hvor Lady Gaga med denne rolle først for alvor har skabt sig et navn som skuespillerinde.

Sangen 'Shallow' vandt natten til mandag en Oscar for bedste sang. Lady Gaga skrev sangen med Mark Ronson, Anthony Rossomando og Andrew Wyatt.

Ved den 91. udgave af Oscars-uddelingen fik Lady Gaga en statuette for sangen Shallow. (Photo by VALERIE MACON / AFP) Foto: VALERIE MACON

Da Lady Gaga gik på scenen for at modtage sin pris, fortalte hun, at hun også i virkeligheden nærer stærke følelser for Cooper.

»Jeg vil gerne takke min familie, min mor, min søster ... Jeg elsker dig, Bradley,« sagde hun i sin takketale.

Hun har i tidligere interviews givet udtryk for, at hun er meget glad for, at hun fik denne mulighed af Bradley Cooper, som også har instrueret og produceret 'A Star Is Born'.