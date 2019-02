Filmen Green Book har fået kritik fra flere sider, efter den natten til mandag modtog en Oscar for bedste film.

»Green Book er en skamplet,« står der i LA Times, hvor filmkritiker Justin Chang i den grad tager bladet fra munden.

Han skriver i sin kritik, at det ikke skorter på klichéer og stereotyper i Green Book, som handler om jazzpianisten Dr. Don Shirley og hans hvide chauffør Tony "Lip" Vallelong.

Han kritiserer, at det virker som om, filmen går efter, at publikum forlader biografen i et godt humør, og peger på, at historien trækker race-debatten ned på et forsimplet plan.

Mahershala Ali blev anerkendt for sin rolle som D. Don Shirley med en Oscar-statuette.

Også på Twitter er folk forundrede over oscar-akademiets valg af Green Book som bedste film.

»Green Book er et interessant valg, eftersom jeg endnu ikke har læst en positiv anmeldelse af filmen,« skriver en bruger ved navn Peer Sylvester.

»Green Book fortjener ikke 'bedste film (prisen, red.) ughh. Roma blev bestjålet,' skriver en anden ved navn Matty G.

Og Justin Chang og Twitter-brugerne, er ikke de eneste, der har rejst kritik af filmen, som er baseret på en sand fortælling.

Her ses vinderne Rami Malek, Olivia Colman, Mahershala Ali og Regina King.

For hvis man spørger Dr. Don Shirleys familie, så er Green Book langt fra sand nok.

En af Dr. Don Shirleys søskendes barnebarn, Yvoonne Shirley siger, at hvor filmen portrætterer en mand som ikke havde meget at gøre med sin familie, var virkeligheden en anden.

Yvonne Shirley siger, at det er usandt, at Dr. Don Shirley ikke havde så meget med familien at gøre, men det er også en løgn, at han skulle have følt sig fremmedgjort i det afroamerikanske samfund.

Mahershala Ali spiller rollen som Dr. Don Shirley overfor Viggo Mortensen, castet i rollen som den bryske italiensk-amerikanske chauffør Tony "Lip" Vallelong.

Mahershala Ali og Viggo Mortensen fejrer her Oscar-sejrenved uddelingen i Dolby Theatre 24. februar 2019.

Mahershala Ali modtog en Oscar for bedste mandlige birolle, og anmelder Justin Chang siger også, at de to spiller godt.

Filmen modtog foruden 'bedste film-prisen og bedste mandlige birolle-prisen også en Oscar for det bedste originale manuskript.

En af de andre meget omtalte øjeblikke ved Oscar-uddelingen, var da Lady Gaga og Bradley Cooper gik på scenen med sangen Shallow, som vandt for bedste sang.

