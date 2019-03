Huset, sommerhuset, pensionsopsparinger og en masse hårdt arbejde.

Peter Aalbæk Jensen og konen Lise Palm har lagt en hel masse kræfter i deres projekt om at lave en økolandsby.

I den nye dokumentarserie 'Ålens nye rige' kan man se, at parret har satset alle de penge, de har tjent, på det her projekt. Intet af formuen er gemt til børnene.

Peter Aalbæk Jensen slår dog fast, at han sjældent har set børn, der arver mange penge, blive glade af den grund.

Der er måske også nogle gange, nogle penge der går til spilde

Så på den måde har han det helt fint med, at der ikke er den store arv i vente for hans døtre.

Hedvig Aalbæk Jensen siger også, hun mener, forældrene ofrer en masse for en god sag. Alligevel pointerer hun, at nogle af pengene kunne være klogere brugt.

»Der er måske også nogle gange, nogle penge der går til spilde,« siger den yngste datter med en sigende mine i det første af programmerne.

Peter Aalbæk Jensen er dog ikke i tvivl om, at hvis projektet lykkes, er pengene givet godt ud.

Muligvis en trist investering

»Der er brugt afsindigt mange (penge, red.), men om de er unødige, det kommer an på, om projektet kommer op at stå. Hvis projektet ikke kommer op at stå, så er det en meget trist investering,« siger han til B.T:

Peter Aalbæk Jensen har allerede lagt mange timer i sit projekt, og noget af det første, som han syntes var vigtigt at få stablet på benene, var et forsamlingshus. Et forsamlingshus, der skal være hjertet i byen.

Det forsamlingshus er allerede oppe at køre. Det hedder Lille Syd, og dér bliver der afholdt julefrokoster og andre arrangementer, og hele Aalbæks familie tager del i arbejdet.

I første afsnit af programmet kan man se, at Ålen, som Aalbæk hedder i folkemunde, har brugt 200.000 på et klokketårn til forsamlingshuset, og så har økobyen allerede en habil maskinpark til at få landbrugsdelen til at køre.

Meget glad for maskiner

Og netop maskindelen er et område, hvor der kunne spares ifølge datteren Hedvig. Det siger Peter Aalbæk Jensen.

»Jeg kan ikke sige andet, end at vanen tro har jeg taget de store sko på og sagt, at vi som landbrug skulle have viden - og så en maskinpark.«

Han medgiver dog, at nogle af maskinerne godt kunne have ventet, men svarer med et grin, at han er meget glad for maskiner.

Man fornemmer igennem første afsnit, at landsbyen er blevet et familieprojekt, og det er noget, der glæder Aalbæk. Han siger i programmet, at hans børn blev hentet sent fra deres børnehave og meget sjældent af deres far.

Har indhentet det forsømte

»Det er en meget stor ting at komme tættere på mine børn som voksne. Også som jævnbyrdige partnere, hvor vi udvikler et projekt sammen,« siger han og uddyber:

»Jeg føler, vi har fået indhentet det forsømte.«

Peter Aalbæk Jensen har været ramt af kræft og også hjerteproblemer, som krævede en bypass-operation. Derfor er han hele tiden bevidst om sin egen dødelighed.

Han er dog overbevist om, at familien, hvadend han lever eller ej, vil køre projektet videre sammen. 'Ålens nye rige' bliver sendt på DR2 mandag aften, og alle fire afsnit kan allerede ses på DR.dk.