Da hendes ægteskab gik i stykker, var hun dybt afhængig af cannabis

Beverley Craven var i et voldsomt misbrug, hvor hun brugte over 800 kroner om ugen på cannabis. Det fortæller hun blandt andet om i en ny biografi.

Det skriver blandt andet britiske Daily Mirror.

Hun valgte selv at gå fra ægtemanden Colin Campsie i 2010 og parrets tre børn. Den i dag 55-årige sangerinde giver stofferne og arbejdet skylden for det forliste ægteskab.

'Jeg var i stand til at fungere i hverdagen, men det krævede noget af en indsats at foregive at være ædru,' skriver hun blandt andet.

Det var hendes flugt fra en falleret karriere og et ulykkeligt ægteskab.

Hun erkender, at stofferne havde overtaget hendes liv. Det var blandt årsagerne til, at hun gik fra sin ægtemand. Det fungerede simpelthen ikke

Beverley Craven står bag hittet 'Promise Me', og hun har solgt over fire millioner plader gennem sin mangeårige karriere.

Men udover det forliste ægteskab, har hun også kæmpet med brystkræft - af to omgange. Først i 2005 og senest i 2018. Det betød, at hun måtte starte på et fem måneder langt kemo-forløb.

'Det har været lettere at være modig anden gang. Chokket påvirker ikke en på samme måde,' siger hun.

Hun fik fjernet begge sine bryster, og foreløbigt ser det ud til, at operationen har været en succes.

Beverley Craven blev gift i 1994, og sammen med Colin Campsie fik hun børnene Mollie, Brenna og Constance.