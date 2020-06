Der bliver ved med at dukke nye detaljer op om skabelsen af danmarkshistoriens største filmserie, 'Olsen-banden'.

For nyligt kom det frem, at den danske fanklub er i besiddelse af 'Olsen-banden'-bagmand og manuskriptforfatter Henning Bahs' gamle, gule filmnoter, der blandt andet afslører, at Egon Olsen i første omgang hed Eigil Hansen, og at Benny oprindeligt skulle have været forlovet med Kjelds 19-årige datter.

Nu fortæller den mangeårige filmfotograf Frank Paulsen, at han er i besiddelse af flere af de gamle filmnoter, hvor de allerførste spæde tanker og grundideer til film om 'Olsen-banden' blev nedfældet, cirka 12 år før den første 'Olsen-banden'-film havde premiere.

I 1950'erne arbejdede han og Henning Bahs nemlig sammen om et filmmanuskript, som dog aldrig blev samlet op af den danske filmbranche.

Frank Paulsen på arbejde foran Carlsberg. Foto: Privatfoto Vis mere Frank Paulsen på arbejde foran Carlsberg. Foto: Privatfoto

»Erik Balling (der senere kom til at instruere alle 'Olsen-banden'-film, red.) mente, at vi var alt for tidligt ude med en spionkomedie. Vi viste også manuskriptet til Gabriel Axel, (der senere vandt en Oscar for filmen 'Babettes Gæstebud', red.) men genren var på det tidspunkt helt ny i Danmark,« fortæller i dag 87-årige Frank Paulsen til B.T.

Han var i starten af tyverne, da han mødte Henning Bahs på Nordisk Film, hvor de to ambitiøse unge filmfolk fandt på at skrive et manuskript inspireret af samtidens britiske national-selvironiske film som krimikomedien 'Masser af whiskey'.

»Vi sad hjemme hos Bahs i hans lejlighed i Bellahøjhusene og skrev på en historie om nogle udenlandske gangstere, der kom til Danmark for at stjæle den danske opskrift på en super pattegris. Danmark var jo på det tidspunkt førende med at udvikle svin. Filmen hed 'Han, hun og grisen'.«

Da Henning Bahs og Erik Balling i slutningen af 1960'erne senere begyndte deres arbejde på blandt andet 'Olsen-banden'-filmene, var Henning Bahs en gentleman og spurgte flere gange Frank Paulsen, om det var okay, at de brugte nogle af deres gamle ideer.

Henning Bahs og Erik Balling i 1999. Foto: BJARKE ØRSTED Vis mere Henning Bahs og Erik Balling i 1999. Foto: BJARKE ØRSTED

»Det havde jeg ikke noget imod. Når man sidder over for hinanden og skyder ideer frem og tilbage over bordet, kan man ikke huske, hvem der har fundet på hvad, så det skulle de bare have lov til at bruge. Jeg vil også understrege, at Balling og Bahs har al ære af 'Olsen-banden'. Jeg har måske bare en tusindedel andel i det.«

Frank Paulsen, der altså i dag kun er fuld af beundring for 'Olsen-banden'-filmene, har i stedet igennem årene haft sit eget firma og blandt andet lavet over 100 kortfilm til forskellige danske firmaer.

Han er uddannet pilot og fortæller, at han trods sin høje alder faktisk stadig kan flyve helikopter. Denne evne har han igennem tiden draget nytte af, når der skulle hjælpes til med særligt krævende optagelser - det er blandt andet Frank Paulsen, der står for luftbillederne af Rigshospitalet i Lars von Triers 'Riget II'.

'Olsen-banden'-folkene har han også hjulpet igennem årene:

Frank Paulsen i sin garage. Foto: Privatfoto Vis mere Frank Paulsen i sin garage. Foto: Privatfoto

»Når de skulle bruge flere kamera ad gangen, hvis der for eksempel var noget, der skulle eksplodere, ringede de til mig. Jeg mener, at jeg var med på to-tre af 'Olsen-bande'-filmene, ligesom jeg var med på 'Midt om natten'.«

I dag har Frank Paulsen netop afsluttet en film om vejviser-udgiveren Thorvald Kraks historie, og så håber han en dag at kunne udgive sine erindringer om cirka 70 år i filmbranchen.

»Jeg har haft det sjovt og synes bare, det er pudsigt, at vi dengang i 1950'erne var for tidligt ude med vores ideer, som Balling mente - hvilket han jo nok havde ret i.«

Frank Paulsen bor med sin hustru Lisa i Bagsværd.