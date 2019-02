Normalt plejer de succeshungrende iværksættere i programmet 'Løvens hule' at tilbyde en mindre andel af deres virksomhed til løverne.

Men i onsdagens afsnit tilbød 80-årige Kay Herting fra Nordsjælland løverne at købe hele patentet på sin opfindelse - et vægophængt tørrestativ - for 100.000 kroner og fem procent af omsætningen.

Han er den ældste deltager, som har medvirket i DR-programmet. Det lykkedes ham at få overtalt Hummel-milliardæren Christian Stadil til at købe patentet på tørrestativet.

»Det var umuligt for mig at sige nej,« slår Stadil fast og uddyber:

»Kay udmærkede sig på mange måder. Kay er en forrygende storyteller og en rigtigt passioneret produktmand. Det er i sig selv en fantastisk iværksætterhistorie og bevis på, at iværksætteri ikke kender nogen alder.«

Stadil har brugt mange timer på at finde en producent og sælger af tørrestativet. Heldigvis har han et stort netværk.

»Efter mange e-mail var Erling Daell og hans team frisk på at videreudvikle, producere og sælge Kays tørrestativ i Daells Bolighus og Harald Nyborg. Det er fantastisk,« siger Stadil, der kalder sig for lidt af en fødselshjælper på projektet.

Han fortæller, at de så sent som i fredags har holdt et møde om tørrestativet. Han forventer, at man kan købe det i sammenlagt 50 Daells Bolighus- og Harald Nyborg-butikker fra efteråret.

»Det sjove er, at Kay i 50'erne arbejdede for Daells. På den måde er det en virkelig fin case. Jeg tror også, det er første case, hvor produktionsholdet kom ud med tårer i øjnene efter.«

Selv har Kay Herting ikke været meget inde over processen, efter optagelserne sluttede. Han har dog kun ros tilovers for sin samarbejdspartner.

»Christian Stadil er forrygende. Et totalt rart og stort menneske. Han har været afsindigt engageret,« slår Kay Herting fast.

Overrasket over venlige dommere

Han var ikke specielt nervøs, da han skulle ind og præsentere sin opfindelse. Den uddannede guldsmed mener helt overordnet, at det var en rar oplevelse.

»De var utroligt venlige. Jeg ved ikke hvorfor, men de var så venlige. Det er ikke ligefrem normalt fra Jesper Buchs side at være venlig. Han piller folk ned til sokkeholderne, hvis han lugter blod,« siger den uddannede guldsmed og slår en latter op.

Tror du, det kan have noget at gøre med din alder?

»Ja, det kan det vel godt. Men det er jo sådan set skrækkeligt, at det danske samfund er bygget op sådan, at man bliver erklæret 'for gammel'.«

Han afslører, at han egentlig havde udset sig Ilse Jacobsen som den løve, der skulle købe ind på idéen om det vægophængte tørrestativ. Hun droppede dog ud af programmet, inden optagelserne på den nye sæson begyndte på grund af en regulær shitstorm.

Det var ret usædvanligt, at han ikke bad løverne om en specifik ejerandel, men at han solgte hele patentet til opfindelsen.

»Man kan være tordnende fræk og bede om 22 millioner, som en dame bad om og røg ud. Man kan også se på det sådan, at bare det, at tørrestativet kommer ud i den virkelige verden, og at man får lidt håndører, er godt, og jeg er glad. 100.000 kroner er mange penge for mig. Jeg mener, man klarer sig bedst ved at være ydmyg end grov. Noget, folk helt sikkert ikke kan lide, er grådige mennesker,« siger Kay Herting.

Men har han så brugt de 100.000 kroner endnu? Det korte svar er nej.

»Vi har overhovedet ikke brugt dem. Vi har altid levet på en beskeden fod, og som følge deraf har vi altid haft en stille tilværelse, og det har vi det fint med. Vi kan ikke klage,« siger han og fortsætter:

»Men vi har da ikke noget mod, hvis der kommer mange penge ind. Det bliver sjovt at se, hvis det spreder sig som en steppebrand.«

Kay Herting har både børn og børnebørn i forskellige aldre, og de er meget stolte over, at deres far og bedstefar har været med i 'Løvens hule'.

Jesper Buch er en af løverne, som ikke investerede i Kay Hertings forretning, men han var meget begejstret for ham.

»Kay er jo 80 år. Og det i sig selv synes jeg er pragtfuldt. Det viser, at iværksætteri ikke kun er for unge techdrenge, men også for en mand, der er frisk trods sine 80 år,« siger han.

Christian Stadil håber, at danskerne vil tage godt mod Kay Hertings historie og tørrestativ.

»Jeg håber da, det bliver en sællert - særdeles for Kays skyld. Min primære motivator var Kays historie. Nu har jeg haft fornøjelsen af at være fødselshjælper på det.«