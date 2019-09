‘Dét gør du bare ikke, mor’. Sådan lød reaktionen fra hendes søn, da hun sagde ja til at være med i DRs dokumentarserie ‘Mormor på mandejagt’.

Men selv om 71-årige Mona således var forberedt på, at programmet nok ikke faldt i lige god jord hos alle, er hun mildest talt chokeret over, hvor fordommene hovedsageligt kommer fra.

»At blive kaldt ‘kællinger’ og andre grimme negative ting. Dét er næsten skræmmende,« siger hun med frustration i stemmen og fortsætter:

»Når vi stiller op i programmet, så får vi selvfølgelig også nogle hak i tuden. Sådan er det. Men dét her blev jeg faktisk rigtig forarget over.«

Som deltager i programmet har Mona flittigt og nysgerrigt fulgt med på de sociale medier og i de reaktioner, som programmet har affødt.

Og det var ikke de yngre generationer, der kaldte hende og mormødrene for ‘kællinger’. Det var hendes egen.

‘Jeg er faktisk en smule flov på mit køns vegne,’ skrev én bruger på Ældre Sagens Facebook-side om programmets deltagere. Andre skrev, at de var ‘ynkelige’ og ‘selvoptagede’, og at det var synd for deres børn og børnebørn. Én kaldte programmet ‘tåkrummende’.

Faktisk væltede de negative kommentarer ind i så lind en strøm, at Ældre Sagens moderator måtte gribe ind og minde om takt og tone.

Så sidder der 200 gamle tørre madammer og er så negative. Mona om reaktionerne fra hendes egen generation

For som en af de få positive brugere kommenterede:

‘Dejligt livsbekræftende tv-program. Bare utroligt at se de mange sure og dømmende kommentarer fra forstokkede ældre, som synes, det er et pinligt program.’

At hendes egen generation er så forstokket, er kommet som en stor overraskelse for Mona, som i første omgang tjekkede kommentarer på DRs Facebook-side. Og dernæst den, hun selv ‘tilhører’.

»De unge siger, ‘hvor er det fedt'. Og så sidder der 200 gamle tørre madammer og er så negative,« siger hun undrende.

Mona på 71 på Kreta i jagten på kærligheden. Foto: DR TV 'Mormor på mandejagt' Vis mere Mona på 71 på Kreta i jagten på kærligheden. Foto: DR TV 'Mormor på mandejagt'

Men Mona fortryder ikke, at hun er med. For hun synes, at det er vigtigt at belyse, hvor svært det kan være at finde kærligheden, når man har nået så moden en alder og man – som hende – har været single i 14 år.

»Der gik rigtig mange år, før jeg savnede at have en partner. For jeg blev gift og fik første barn i meget ung alder. Da jeg efter 20 år blev skilt, var jeg i et forhold helt frem til 2005.«

»Så jeg har været bundet på hænder og fødder, har aldrig fået lov til at være teenager og ung. Så det var først dér, jeg kunne slå mig løs. Finde ud af, hvem jeg var,« fortæller hun.

Og Mona har ikke spildt tiden. Hun svømmer, cykler, går på højskole, til keramik og squaredance. Rejser. Har bygget et solidt socialt netværk op.

Jeg er flintrende ligeglad med, hvad folk siger. Mona om reaktionerne på hendes påklædning

»Efter i så mange år at have stået til rådighed, har jeg nydt min frihed, nydt bare at være mig selv. Og længe var jeg bange for at lade mænd komme for tæt på, fordi jeg frygtede, at jeg faldt tilbage i min gamle rolle,« forklarer Mona om de mange år som single.

Men ligesom de øvrige mormødre er også Mona klar til at dele resten af sin tilværelse med en mand. Hvis hun kan få lov til at være dén, hun er. I sine stramme, farvestrålende gevandter.

»Som jeg også har fået mange kommentarer på fra dem på min egen alder. De mener ikke, at jeg kan tillade mig at klæde mig, som jeg gør. Men skal jeg have små puddelkrøller? Klæde mig i sort og gråt?«

»Jeg er flintrende ligeglad med, hvad folk siger. Jeg har kun det her liv. Og jeg tager det tøj på, der gør mig glad. Jeg kan ikke klæde mig for at tækkes ældre madammer.«