I 2019 høstede Trine Dyrholm store roser for sin rolle i filmen ‘Dronningen’.

Den dengang 46-årige Dyrholm spillede advokaten Anne, der tilsyneladende lever det perfekte liv med et godt job, mand og to mindre børn, men som alligevel indleder et forhold til sin 17-årige stedsøn.

Nu skal filmen, der blev instrueret af May el-Toukhy, genindspilles.

Denne gang er det ikke amerikanerne, der har set sig lune på en dansk film, men hellere vil indspille den med egne stjerner. Derimod er det den franske instruktør Catherine Breillat, der har kastet sig over en nyindspilning af filmen.

Trine Dyrholm, da hun spillede hovedrollen som Anne.

Breillat er kendt for at lave film om tabuer og kunne ikke stå for dilemmaet i ‘Dronningen’.

På fransk kommer filmen til at hedde ’Inavouable’, der kan oversættes til ‘Unævnelig’, det skriver det franske medie Les Inrockuptibles.

I sin tid udtalte Trine Dyrholm om rollen:

»Jeg har aldrig haft en følelse af, at jeg bare har leveret, for der er altid en komponent af usikkerhed. Med ‘Dronningen’ havde jeg det sådan, at jeg simpelthen ikke vidste, om jeg kunne spille rollen hjem,« sagde den dengang 46- årige Dyrholm før premieren til Soundvenue.

Den fransk italienske skuespiller, Valeria Bruni Tedeschi, skal spille rollen som advokaten Anne i nyindspilningen af filmen 'Dronningen'.

I den franske version af filmen er det den fransk-italienske Valeria Bruni Tedeschi, der skal spille Anne.

Den 56-årige skuespiller er blandt andet kendt fra filmen Human Capital fra 2014, som hun modtog flere priser for.

Herhjemme lokkede ‘Dronningen’ 323.204 biografgængere til at løse billet til en dansk biograf. Om den franske version kan lokke franskmændene afsted, må vi vente og se.

Optagelserne begynder til sommer og filmen forventes først at få premiere i 2022.