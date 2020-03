Realityportalen har bedt de to 'Luksusfælden'-eksperter Mette Reissmann, 56, og Kenneth Hansen, 36, om at fortælle alt det, os seerne IKKE vidste om 'Luksusfælden'.

TV 3-successen ‘Luksusfælden’ havde premiere på sin 24. sæson tirsdag d. 18. februar, og programmet ser bestemt ikke ud til at have mistet sit momentum, trods de mange år på bagen.

Men selv hvis du har været trofast seer af programmet lige siden den spæde start tilbage i 2008, hvor det kun var Mette Reissmann og Jan Swyrtz, der sad bag ekspert-roret, så vidste du garanteret ikke følgende fem ting om ‘Luksusfælden’!

1. Bor i autocamper

‘Luksusfældens’ kyndige eksperterne rejser meget for at hjælpe deltagere fra alle egne af landet ud af deres økonomiske problemer. Men de mange og lange rejsedage har også betydet, at holdet bag programmet har set sig nødsaget til at erhverve en fælles ‘Luksusfælden’-autocamper.

– Vi kommer ud til deltagerne i en autocamper, som er vores rullende kontor, hvor man kan få varmen og spise frokost og hygge. Og det fungerer som omklædningsrum, og hvad det ikke har af ting og sager, griner Kenneth, før han bakkes op af sin medekspert Mette:

– Det er det fedeste. Da vi fik camperen, der steg min arbejdsglæde virkelig!

Typisk er det mindst fem personer, der rejser ud til de givne deltagere: De to eksperter, en fotograf, en lydtekniker og en tilrettelægger, og de deles altså så om autocamperen.

2. Meget mere skæld ud

Mette Reissmann er gerne kendt for at være en af de lidt skrappe eksperter i programmet, når der er nogle deltagere, der ikke tager imod eksperternes råd og hjælp. Men faktisk fortæller hun, at seerne bare skulle vide, hvor skrap hun rent faktisk er.

– Alle de scener, hvor vi skælder rigtig meget ud, er klippet væk. Så hvis folk, de tror, vi skælder meget ud, så kunne det være meget værre, griner Mette og fortsætter:

– Men vi skal jo have nogen, der melder sig igen, så det er ikke godt for forretningen, hvis det er sådan, de så den ucensurede udgave, siger hun videre med et glimt i øjet.

3. Sorterer narkomaner fra

Selvom deltagerne i ‘Luksusfælden’ selv har meldt sig til, så foregår der alligevel en form for casting. Produktionen bag ‘Luksusfælden’ tjekker nemlig lidt op på de tilmeldte og deres økonomi for at vælge de rigtige deltagere. Og det er altså ikke alle, der kan deltage – eksempelvis hvis eksperterne ikke kan se en måde, de kan hjælpe dem på.

– Vi har selvfølgelig også nogle rigtigt sørgerlige cases, hvor det er altså meget svært misbrugere. Altså, dem tager vi jo ikke. Du har nogen, hvor de er helt uegnet. Der er ikke noget, at arbejde med, de vil ikke kunne få et job og har ikke noget job, forklarer Mette Reissmann ærligt.

– Man skal også huske det pres, det er at være med i programmet. Men noget andet, det er det pres, der kommer, når programmet så bliver sendt. Jeg synes jo, at deltagerne er de modigste i verden, men økonomi er bare et tabu, fortæller Kenneth.

4. Henter pengene bagefter

Kenneth Hansen ved godt, hvilket spørgsmål han oftest får fra undrende seere:

– Når man ser de der tavler der med alle de penge, deltagerne har brugt, det er helt åndssvagt, og så siger vi farvel og tak, og så går vi. “De der mennesker har økonomiske problemer, I har lige efterladt dem med 50.000 kroner – hvad fanden sker der med de penge der?”. Det der sker, det er jo, at det er jo tv, så vi kommer jo tilbage, og så samler vi alle pengene sammen, og så tager vi dem jo med hjem, griner gan.

– Og det er rigtige penge, understreger Mette.

5. Iscenesat og live på samme tid

Derudover vil begge eksperter gerne understrege, at der altså ikke er tale om skuespil inde i ‘Luksusfælden’.

Ganske vist er dele af programmet ganske iscenesat – eksempelvis tager det gerne 20 minutter at optage det fem sekunders klip, hvor eksperternes bil ruller ind i garagen hos de nye deltagere, fordi programmet kun har en fotograf, der så skal optage bilen fra tre forskellige vinkler, en kameravinkel af gangen.

Men i andre situationer kan man ikke tage klippene om, eksempelvis når det handler om deltagernes reaktioner på de gode eller dårlige nyheder, som eksperterne måtte forelægger dem.

– Vi har jo ikke mødt de mennesker, vi skal ud til, før vi står der. Vi kender jo godt deres økonomi, vi ved også godt, hvad for en løsning, vi vil have, men vi aner jo ikke, hvordan de vil reagere. Så når de reagerer, som de gør – græder, råber, løber ud af døren – så er det ikke noget, der er indstuderet. Det er sådan, de er. Det er ikke noget, man kan tage om. Og det ved vi godt, at når vi skal ind i en meget følelsesfuld scene eller noget, der er afgørende, så er vi jo ekstra ordinært forberedt, fortæller Mette.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.