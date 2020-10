44-årige Rikke fra Køge er arbejdsløs og på kontanthjælp. Det har hun været det meste af sit liv. Men hun lever ikke som én med en skrabet økonomi. Tværtimod.

Og det frustrerer 'Luksusfældens' eksperter Kenneth Hansen og Carsten Linnemann. Sidstnævnte lægger ingen fingre imellem, da han står og kigger på hendes forbrug:

»Rikke, prøv nu at høre her: Det her er jo simpelthen så langt ude, som noget kan være.«

Både han og hans makker er uforstående overfor, at den arbejdsløse kvinde ikke selv har set problemet i sit overbrug. At hun på intet tidspunkt er stoppet op og har tænkt over holdbarheden ved situationen.

Rikke har nemlig været økonomisk afhængig af både sin datter og sin mor for at kunne få det hele til at hænge sammen. Hun har lånt adskillige tusinde kroner af begge parter de seneste år.

Også hendes eksmand hjælper til. Han har nemlig ladet hende og hendes yngste datter bo på sofaen på ubestemt tid.

For nogle år siden, da Rikke var endt i RKI, hjalp Rikkes mor hende med at betale gælden. Men overforbruget fortsatte.

Heller ikke, da Rikke og hendes ældste datter for nylig satte sig ned for at få et overblik over gælden, ændrede Rikke sit mønster.

»Men hvad sker der så? Der sker ingenting,« konstaterer Carsten Linnemann tørt.

Uanset hvor meget de nærmeste har hjulpet, har Rikke brugt mere, end hun har haft til rådighed. Månedligt bruger hun 3700 mere, end hvad hun har. Og hun har desuden misligholdt gæld for 7000 kroner månedligt.

Det undrer altså eksperterne:

»Så nogle kunne godt finde på at sige til dig, at du misbruger og udnytter dine nærmeste omkring dig, og det er simpelthen ikke holdbart,« lyder dommen fra Carsten Linnemann.

En meget hård dom, hvis man spørger Rikke:

»Jeg synes, eksperterne er hårde ved mig. Jeg synes ikke, jeg udnytter mine nærmeste. Det er, fordi jeg har haft brug for det, og de har været venlige at hjælpe mig.«

Der er i programmet ingen tvivl om, at det er på tide, Rikke begynder at opføre sig som en voksen og får styr på sin økonomi. Hun tror på, at det med eksperternes hjælp kan lykkes.

'Luksusfælden' kan ses på Viaplay og på TV3 tirsdag klokken 20.