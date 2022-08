Lyt til artiklen

Hun stod foran sit helt store gennembrud på det store lærred.

Nu er den kun 32-årige skuespiller og model Charlbi Dean død.

Det amerikanske medie Deadline har fået bekræftet tragedien og skriver videre, at det sydafrikanske stjerneskud døde mandag i New York efter »uventet pludselig sygdom«.

Charlbi Dean spiller en af hovedrollerne i filmen 'Triangle of Sadness', der tidligere i år vandt den prestigefyldte pris Guldpalmen i Cannes.

Her ses Charlbi Dean (th.) til Cannes-festivalen med flere andre fra 'Triangle of Sadness': (fra venstre) Jean-Christophe Folly, Vicki Berlin, Woody Harrelson og instruktør Ruben Östlund.

Filmen er instrueret af svenske Ruben Östlund og har også danske Vicky Berlin på rollelisten. Den har premiere i danske biografer sidst i september.

»Jeg er chokeret og utroligt ked af det. Han var verdens fineste kvinde og bare 32 år gammel. Jeg har ingen ord,« siger den svenske skuespiller Carolina Gynning, der også er med 'Triangle of Sadness', til det svenske nyhedsbureau TT:

»Jeg havde bare en lillebitte rolle i filmen, men hun var stadig så varm og imødekommende. Al kærlighed til hendes familie og hendes fantastiske kæreste.«

Charlbi Dean var i forhold med kunstneren Luke Volker.

Hun var også kendt fra serien ''Black Lightning'.