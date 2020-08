Den danske Bachelor har både udseendet og karrieren med sig, nu mangler han bare de 20 kvinder, som han skal date.

Efter planen skulle TV 2 allerede nu have alle optagelser i hus til den danske udgave af ‘The Bachelor’, hvor Petra Nagel er vært, men da optagelserne finder sted på det eksotiske Grækenland, satte corona en stopper for programmet, men nu er TV 2 igen klar til at sende en eftertragtet siglefyr og 20 singlepiger afsted.

Det er første gang, at ‘The Bachelor’ vises med danske karakterer. Det er oprindeligt et amerikansk datingprogram, som kører på sæson 24 med stadig stor succes i USA. I ‘The Bachelor’ følger man en ungkarl, mens han dater en gruppe kvinder, som gennem forskellige udfordringer skal vinde hans hjerte. Én efter én bliver kvinderne sendt hjem, indtil ungkarlen står tilbage med én kvinde.

Casper Berthelsen fra Aarhus er den første ungkarl, og han lever op til alle forestillingerne om en rigtig Bachelor. Han er uddannet officer og kaptajn i flyvevåbnet, men arbejder i dag som HR-partner i Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Derudover har han masteruddannelsen Master og Business Administration (MBA) fra Syddansk Universitet. Han holder sig i form og går meget op i sundhed og træning, hvilket også kan ses i videoen i linket nederst i artiklen.

Casper Berthelsen er den første Bachelor i den danske udgave af ‘The Bachelor’. Foto: TV 2 Vis mere Casper Berthelsen er den første Bachelor i den danske udgave af ‘The Bachelor’. Foto: TV 2

På trods af sin attraktive profil har Casper Berthelsen været single i fem år, men nu sætter hans alt ind for at finde den eneste ene.

»Jeg er bestemt ikke desperat, og jeg tror på, at ting kommer, når de kommer. Men denne mulighed kunne jeg ikke lade passere, for jeg er en meget eventyrlysten og nysgerrig person. Så hvorfor ikke springe ud i dating på en alternativ måde?,« siger Casper Berthelsen til TV 2.

TV 2 tager corona-forbehold

De positive testtal stiger fortsat i størstedelen af Europa, hvilket også får TV 2 til nøje at tage alle forbehold og særligt, da det er et dating-program, hvor man ofte kommer hinanden meget tæt.

»Vi overholder selvfølgelig til enhver tid myndighedernes retningslinjer og har fuld fokus på situationens udvikling. Derfor vil produktionen blandt andet indgå et tæt samarbejde med en lægefaglig konsulent, som vil være tilknyttet forud for og under optagelserne. Og som det ser ud nu, er det klart, at hyppig testning og isolation af både deltagere og produktionsfolk er en selvfølgelighed,« siger Asger Schønheyder, der er programmets Redaktør.

Efter planen finder optagelserne sted til efteråret i Grækenland, og TV 2 leder lige nu efter de singlepiger, der ønsker at komme på date med Casper.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.