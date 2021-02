Sammen med en håndfuld andre kvinder blev hun beordret ind på et værelse. Eneste møbel var et bord. 'Smid tøjet' fik hun at vide, lagde sig på bordet, mens to kvinder greb fat om hendes ankler og arme, holdt hende fast, så hendes krop lå stille. Så bed hun smerten i sig. Og græd stille.

»Jeg husker lugten. Lugten af brændt kød,« fortæller India Oxenberg om dagen, hvor hun blev mærket for livet. Brændemærket.

Har du set HBO-serien 'The Vow', har du set billeder af brændemærket. Af noget, der ligner et æstetisk japansk skrifttegn.

Men vender man det 90 grader, ser man, at det er initialerne 'KR'. For Keith Raniere. Manden, der som en dukkefører lokkede tusindvis af unge mænd og kvinder til at bruge en formue på selvudviklingskurser med løfter om, at han og hans lære kunne gøre dem til bedre mennesker.

Dette tegn fik de udvalgte kvinder brændt ind i deres hud. Vender man det 90 grader, kan man se Keith Ranieres initialer. Foto: Bevismateriale fra retssagen

Men også manden, der i det skjulte misbrugte utallige unge kvinder seksuelt. India Oxenberg var en af dem.

Nu fortæller en ny dokumentarserie, 'Seduced', hendes historie. Om at være den berygtede kultleders sexslave.

Den nu 29-årige India Oxenberg er ikke en frøken hvem som helst. Hendes stamtræ har forgreninger til det danske kongehus og fortidens store russiske tsarer. Prinser og prinsesser har været en del af hendes opvækst.

India Oxenbergs royale stamtræ India Oxenberg er – omend langt ude – i familie med det danske kongehus

Christian 9. er nemlig hendes tiptiptipoldefar

Hendes mormor er prinsesse Elisabeth af Jugoslavien, og oldemor er prinsesse Olga af Grækenland og Danmark, som faktisk var forlovet med daværende kronprins Frederik, men brød forlovelsen

Prinsesse Olga var datter af Nikolaos af Grækenland og Danmark, som var søn af kong Georg 1. af Grækenland, som igen var næstældste søn af kong Christian 9.

Kilde: Kongehusekspert Michel Bregnsbo

Oven i det er hendes mor Hollywood-stjernen Catherine Oxenberg, som nogen måske husker fra rollen som Amanda Carrington i kultserien 'Dollars'.

Sådan så Catherine Oxenberg ud, da hun spillede Amanda Carrington i serien 'Dollars'.

Men trods en på papiret fantastisk opvækst manglede der noget inden i India Oxenberg. 19-årig gammel forlod hun universitetet efter blot et år.

»Jeg følte mig fortabt. Jeg savnede struktur og retning. Jeg manglede en mening med livet,« har hun fortalt.

Så da en ven samme år introducerede hende til selvhjælpsorganisationen NXIVM, ramte 'klarsynet' hende. Hun tog kursus efter kursus. Kom tættere og tættere på stifteren, Keith Raniere.

Om Keith Raniere og NXIVM Blev oprindelig stiftet i 1998 af Keith Raniere og partner Nancy Salzman under navnet ESP – Executive Succes Program – og udbød selvudviklingskurser

Skiftede i 2000 navn til NXIVM, og den ubestridte leder Raniere valgte fra da af at titulere sig selv 'vanguard', som direkte oversat betyder 'fortrop'. Navnet var taget fra hans yndlingcomputerspil

I 2002 lykkedes det dem at hverve de velhavende og indflydelsesrige søstre Sara og Clara Bronfman til sekten, hvis formue i årevis holdt NXIVM i live

Allerede i 2003 blev virksomheden i en artikel i Forbes kaldt en kult, hvis metoder blev karakteriseret som et pyramidespil

Hvervede i 2006 skuespillerne Kristin Kreuk og Allison Mack, hvilket skabte en enorm vækst

Trods jævnlige angreb fra pressen lykkedes det dem i 2009 at overtale Dalai Lama til at aflægge besøg i hovedsædet i Albany, New York

Stiftede med Allison Mack DOS, der på papiret var et søsterskab, der skulle styrke kvinder og deres position i verden

Som optagelsesritual blev de udvalgte kvinder brændemærket på underlivet og skulle bære lænke, ligesom de som sikkerhed skulle videresende videoer og selfier af seksuel karakter til deres hersker

Hver kvindelig hersker havde adskillige slaver under sig, som blev opfordret til selv at anskaffe sig slaver, hvorved de selv også blev herskere

Slaverne blev groomet til at stille sig seksuelt til rådighed for Keith Raniere

Trods afhoppernes mange henvendelser til myndighederne blev en egentlig efterforskning først sat i gang i 2017 som følge af en afslørende artikel i New York Times

Keith Raniere blev anholdt og sigtet i marts 2018. Retssagen blev indledt det efterfølgende år, og dommen faldt 27. oktober 2020

14 øvrige fra inderkredsen – herunder Allison Mack – er blevet kendt skyldige for meddelagtighed

»Jeg så ham som min mentor. Han fik mig til at føle mig speciel.«

Fem år og en formue senere inviterede skuespilkollegaen Allison Mack – kendt fra tv-serien 'Smallville' – hende til at blive en del af et helt særligt og tophemmeligt søsterskab under NXIVMs banner. India Oxenberg blev smigret.

DOS hed gruppen. En forkortelse, som oversat fra latin betyder 'slavekvindernes hersker'. Men det vidste hverken hun eller andre. Ligesom de heller ikke vidste, hvad den store masterplan var.

Politiets foto af Keith Raniere. Foto: US Government, Eastern District of NY

Da India Oxenberg lagde sig nøgen på bordet og blev brændemærket på den nedre del af maven, havde hun allerede overskredet utallige grænser for at blive en del af DOS.

En betingelse for optagelse var, at hun månedligt afleverede videoer eller selfier af seksuel karakter til sin 'hersker', Allison Mack.

'Smallville'-stjernen Allison Mack spillede en markant rolle i sexkulten DOS og blev ved retten kendt skyldig i meddelagtighed. Hun afventer fortsat domsafsigelse. Foto: PETER FOLEY

En sikkerhedsstillelse blev det kaldt. Det gjorde hende utilpas. Men hun stolede på Allison Mack, for hvem hun blev personlig slave. Ikke alene skulle hun lave mad og gøre rent for sin 'hersker', hun skulle også på en striks diæt og bede om tilladelse til at indtage føde. I selvudviklingens navn.

Hendes vægttab var så enormt, at menstruationen ophørte.

Gradvist blev hun groomet. Til dét, der var den store masterplan. At blive Keith Ranieres sexslave. Ham, der uden kvindernes viden var 'herskeren' over alle de kvindelige 'herskere'. Ham, det hele var sat i værk for. Ham, hvis initialer var brændt ind i hendes kød.

Tre år stod det seksuelle misbrug på. Tre år, hvor hendes mor forgæves kæmpede for at få sin datter ud af sektens kløer.

Sammen med afhoppere fra sekten forsøgte Catherine Oxenberg i flere år at få sin datter ud af Keith Ranieres kløer. Foto: 'The Vow'/HBO

»Folk spørger, hvordan det kunne ske, men det sker ikke på én gang. Det er små dryp af indoktrinering og grooming,« lyder India Oxenbergs svar på dét, der er på de flestes læber. Hun var til det sidste overbevist om, at dét, hun var på, var vejen til et højere selv, at blive et bedre menneske. Målet helligede midlet.

Men så klappede fælden for Keith Raniere. Seksuelt misbrug, sexhandel, sammensværgelse for sexhandel, sammensværgelse om tvangsarbejde lød sigtelserne blandt andet på, da håndjernene blev smækket om hans håndled.

»Du er et seksuelt rovdyr. Du voldtog mig,« sagde India Oxenberg siden i retten. Som et af mange ofre.

29-årige India Oxenberg i dag. Foto: 'Seduced'/C More

I efteråret 2020 faldt dommen over Keith Raniere. 120 års fængsel.

Men brændemærket forsvinder aldrig. Fra krop eller sjæl. Derfor har India Oxenberg designet en Mandala-tatovering omkring den. 'Quora en para' står der. 'Jeg lærer stadig.'

»Det er min måde at tage den del af min krop tilbage.«

