Kia fik i august 2018 tilkendt førtidspension, så hun fuldt ud kan fokusere på at blive rask igen.

Siden Kia Sødergreen for to år siden blev ramt af en massiv fødselsdepression og fødselspsykose, som hun stadig kæmper med den dag i dag, har hun delt åbent ud af sit liv og sin kamp på Instagram. Hun vil gerne bryde tabuet omkring psykisk sygdom og fortæller derfor ærligt om fødselsdepressionen.

Kia har stort set været indlagt på psykiatrisk afdeling eller boet på bosted siden fødslen, og realitydeltageren har her fået en diagnose, som hun endnu ikke ønsker at løfte sløret for over for offentligheden. Den hemmelige diagnose kostede hende blandt andet kørekortet efter et mislykket selvmordsforsøg i december.

På sin Instagram fortæller Kia løbende omkring, hvordan det går hende, og nu fortæller hun, at hun i fremtiden kan fokusere udelukkende på at blive rask igen. Hun er nemlig blevet tilkendt førtidspension.

– Jeg har fået førtidspension, så der ligger intet pres på mig for at komme hjem og skulle arbejde eller noget – men derimod være en god kæreste, datter og mor. Men lige nu er tingene bare enorm hårde, skriver hun.

Kan ikke arbejde

Til Realityportalen fortæller Kia, at hun fik tilkendt førtidspensionen i august 2018, og der er ingen plan for, hvor længe hun skal have det.

– Det er fast. Jeg må bare indrømme, at jeg ikke kan arbejde, som tingene er nu, siger Kia, der er uddannet sygeplejerske.

Hun siger, at når hun engang får det bedre, så skal hun først og fremmest lære at være mor, inden hun igen kan begynde at søge mod arbejdsmarkedet. Men hun har ikke planer om, at hun skal være på førtidspension resten af livet.

– Ja, mon ikke (hun kan komme på arbejdsmarkedet igen, når hun er på toppen, red.) Men det er ikke noget, jeg har tænkt over, som tingene er lige nu, siger hun.

Kun i særlige tilfælde

Det er ellers ikke bare sådan lige at få tilkendt førtidspension – og slet ikke, når man som Kia kun er 29 år. Det fremgår af borger.dk.

– Førtidspension kan være en mulighed, hvis du er fyldt 40 år, og din arbejdsevne er varigt og så væsentligt sat ned, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob. Hvis du er under 40 år, kan du kun i særlige tilfælde få tilkendt førtidspension, står der på hjemmeside.

Når man kommer på førtidspension, er det som udgangspunkt heller ikke kun midlertidigt.

– Du er ikke berettiget til førtidspension, hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode, eller hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, behandling el.lign.

I første omgang handler det dog for Kia om at blive rask og blive den bedst mulige mor for Marcus. Herefter kan hun begynde at fokusere på sin situation på arbejdsmarkedet.

Herunder kan du læse Kias opslag om førtidspensionen:

Vis dette opslag på Instagram Nej nu det nok!Jeg var ikke over og besøge Walle og Marcus i Jylland, på Marcus 2 års fødselsdag, FORDI jeg ikke engang kan overskue at gå i bad og tage tøj på! Det handler ikke om, at jeg ikke GiDER men derimod, at jeg ikke kan som tingene ser ud lige nu... Jeg er i min helt egen verden! Min verden som kun jeg kan forstå åbenbart.. Ved godt det svært for andre, at sætte sig ind i.. Men jeg kæmper.. Virkelig, kæmper hver dag! Walle og Marcus er de allerførste jeg tænker på.. Så glemmer tit mig selv.. Men de er mit et og alt, selvom i får det til at, lyde som om, at jeg ikke gider dem og vælger dem fra! Men det ikke sandheden.. sandheden er, at jeg tit bryder grædende sammen, fordi jeg har en familie som venter på mig. En familie jeg gerne vil være sammen med.. en familie som jeg elsker.. en familie som jeg gerne vil være der for.. FORDI jeg savner min familie, savner at være hjemme i min lejlighed... Var tingene så nemme at jeg “bare” kunne tage mig sammen, tror i så helt ærligt ik jeg havde gjort det... Jeg har fået førtidspension, så der ligger intet pres på mig, med at komme hjem og skulle arbejde eller noget.. med derimod være en god kæreste, datter og mor.. Men lige nu er tingene bare enorm hårde! Jeg har ingen tidspunkt udtalt mig om min diagnose her inde... kan læse der er stor debat om hvad i gætter jer til... Men jeg er stadig ikke parat til at dele den oplysning endnu.. Jeg ved godt jeg har nogle psykiske problemstillinger jeg skal arbejde med.. Får jeg dagligt afvide af personalet, at det kun er mig som oplever de ting. Men det svært for mig, at forstå når det min verden! Jeg bliver derfor tit angst for det jeg oplever.. Det kan komme ud i det blå! Jeg aldrig alene og ved ikke hvornår jeg er det! Nogle gange får jeg angst anfald, hvor jeg virkelig bliver fysik dårlig også... Det faktisk første gang,at jeg udtaler mig om dette... Jeg har ikke set Marcus i 6 uger nu, hvilket er for at beskytte ham. Det super hårdt og savnet er stort!... #brydtabuet #enafos #psykisksårbar #psykisksyg #bosted #psykiatri #minsøn #minmand #kæmper #savner #elsker #sværetider #hårdtid #holdersammen Et opslag delt af Kia Sødergreen️️️️️️️️ (@kia.sodergreen) den 1. Okt, 2019 kl. 5.41 PDT

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.