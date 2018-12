Tv-julekalendrene er ikke bare hygge og en jagt efter julemandens gode humør. For mange giver de også anledning til mareridt langt op i voksenlivet. Tre danskere fortæller her om deres jule-traumer:

»Jeg får stadig mareridt af ’Krummernes jul’,« fortæller 28-årige Ida Kristine Mikkelsen fra Løgstør.

»Jeg ved godt, det er lidt pinligt, når jeg er 28, men jeg synes stadig, de grå staldnisser er mega uhyggelige, og når jeg ser den i dag, bliver jeg nødt til at sidde med en dyne op for hovedet.«

For Ida Kristine Mikkelsen begyndte det, da hun gik i 4. klasse og første gang så Regner Grastens familiejulekalender fra 1996, hvor en stor rotte bor under julemandens seng.

Rotterne, staldnisserne og 'den dårlige stemning' lå gemt under julemandens seng i 'Krummernes ju'. Foto: Henrik Petit / TV2 Vis mere Rotterne, staldnisserne og 'den dårlige stemning' lå gemt under julemandens seng i 'Krummernes ju'. Foto: Henrik Petit / TV2

Ida Kristine Mikkelsen. Foto: Privatfoto Vis mere Ida Kristine Mikkelsen. Foto: Privatfoto

»Jeg var bange for rotten og de grå staldnisser, så når jeg skulle på toilettet, blev min storebror nødt til at følge mig derud. Når jeg skulle sove, følte jeg, at rotten stirrede på mig,« fortæller hun med et grin og tilføjer, at ’Krummernes jul’ ikke er den eneste uhyggelige julekalender.

»Jeg havde det sidste år svært med Ellen Hillingsø i ’Tinkas juleeventyr’. Hun var så uhyggelig med sit sorte hår og klap for øjet. Man sidder og tænker ’hold nu kæft, det er bare en julekalender’, men jeg turde ikke kigge på hende.«

Ellen Hillingsø i 'Tinkas juleeventyr'. Foto: Agnete Schlichtkrull/TV 2 Vis mere Ellen Hillingsø i 'Tinkas juleeventyr'. Foto: Agnete Schlichtkrull/TV 2

Benny fra ’The Julekalender’ gav angst

35-årige Tina Gottschalk fra Vejen kan stadig ikke se De Nattergales ’The Julekalender’ fra 1991, uden hendes mand sidder ved siden af i sofaen.

»Jeg var 8-9 år, første gang ’The Julekalender’ blev sendt, og den satte en angst i mig. Jeg var så bange for Benny. Ikke kun at han fik hugtænder, men også måden han gik på ude i mørket, den uhyggelige musik og de stirrende øjne,« fortæller hun.

»Jeg turde ikke sove alene i jeg-ved-ikke-hvor-mange år efter, og selv da jeg flyttede hjemmefra, kunne jeg ikke se den alene. Jeg synes jo, det er en skidesjov julekalender med en masse gode sange, men Benny har bare altid sat en frygt i mig.«

Benny og Oluf fra 'The Julekalender'. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2) Vis mere Benny og Oluf fra 'The Julekalender'. Foto: TV 2 / DANMARK © (copyright TV 2)

Tina Gottschalk havde i mange år et ønske om at møde skuespilleren Uffe Rørbæk, der spiller Benny, i virkeligheden, så hun kunne komme sin frygt til livs, men det skete desværre aldrig.

»Jeg ved jo godt, det var noget, jeg bildte mig ind, men det har virkelig forfulgt mig,« griner hun.

»Jeg har ikke set mange gyserfilm, men jeg synes ikke, der er nogen, der slår Benny i at være uhyggelig.«

Tina Gottschalk Foto: Privatfoto Vis mere Tina Gottschalk Foto: Privatfoto

Mareridt om Holger Danske

I 2000 sendte DR julekalenderen ’Jul på Kronborg’ om drengen Rasmus, der blandt andet kæmpede med spøgelser, en elverkonge og en kommunaldirektør for at kunne holde jul på det gamle slot.

I julekalenderen medvirker også den berømte Kronborg-statue Holger Danske, og da statuen pludselig blev levende, satte det en skræk i livet på Karina Simone Pedersen.

Holger Danske fra 'Jul på Kronborg'. Foto: Søren Hartvig, Nordisk Film Vis mere Holger Danske fra 'Jul på Kronborg'. Foto: Søren Hartvig, Nordisk Film

»Jeg tror, det var fordi, han var den her store høje mand med en grov stemme. Jeg havde mareridt om, at han kom løbende ind i gården på min skole. Jeg var mega bange,« fortæller den i dag 25-årige Karina Simone Pedersen fra Øster Ulslev på Lolland.

»Jeg har ikke haft problemer med ham som voksen, og når jeg ser det i dag, kan jeg godt se, at han ikke er skræmmende. Jeg har først besøgt Kronborg som voksen, men som barn ville jeg ikke have turdet gå ned i kælderen til Holger Danske.«

Karina Simone Pedersen Foto: Privatfoto Vis mere Karina Simone Pedersen Foto: Privatfoto

