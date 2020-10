»Hvis jeg var kirurgen og ikke kunne levere mere end det – og endda syntes, at det var i orden – så havde jeg et problem som kirurg.«

Dommen fra 'Mit plastikmareridt'-lægen Faye Sarmady taler sit eget tydelige sprog. Deltageren Mias bryster er alt andet end godt håndværk. Den 28-årige kvinde fra Espergærde har bedt lægerne om hjælp med de bryster, hun fik lavet i 2014.

Forud for operationen stod hendes egne små bryster i stor kontrast til de bryster, hun drømmede om: Store, højtsiddendeimplantaterne, runde silikonebryster.

Den drøm håbede hun ville blive opfyldt, da hun lagde sig under kniven. Men resultatet, ja, det var alt andet, end det Mia havde håbet på.

Det er ikke første gang, Jens Jørgen Elberg tager et nærmere kig på det makværk, en anden kirurg har foretaget på Mias bryster.

»I dag ser mine bryster forfærdelige ud. Der er implentanter indenunder, men mine egne bryster sidder uden på, så det ligner faktisk, jeg har fire bryster,« fortæller hun i programmet.

Der var kommet en fold. En såkaldt dobbeltfold, som Jens Jørgen Elberg kalder det i programmet.

Han forklarer, at meget tyder på, at kirurgen har forsøgt at rette op på problemet ved at rykke implantaterne længere ned.

»Det er absolut ikke nogen god løsning.«

28-årige Mia fortæller, at hun ikke længere føler sig sexet. Og at det går ud over forholdet til hendes mand,

Det er ikke første gang, lægen møder Mia. Han har sågar i en tidligere sæson tilbudt hende en operation.

Dengang måtte Mia, selv om hun havde et brændende ønske om at komme til at føle sig sexet i, springe fra i sidste øjeblik. Hun fandt nemlig ud af, at hun var gravid.

»Jeg sidder her igen. Det er faktisk bare blevet værre,« fortæller hun i torsdagens afsnit

