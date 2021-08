Emil Bay Mortensen er en eftertragtet landmand, og således fik han hele 129 breve i det populære TV 2-program 'Landmand søger kærlighed'.

Men hvis en date skal hjem til Emil, skal hun også hjem til Emils far og hans kone.

Emil bor nemlig på den gård, hvor han er født og opvokset. Familiegården ligger i Haldum mellem Randers og Aarhus, hvor de driver et fritidslandbrug, men det har aldrig været et problem for den unge landmand, når det kommer til dating.

»Jeg har tit skullet forklare, hvorfor jeg bor hjemme, men der er aldrig nogen, der har afvist mig, fordi jeg bor hjemme,« fortæller Emil Bay Mortensen.

26-årige Emil Bay Mortensen er med i den ottende sæson af 'Landmand søger kærlighed'. Foto: Anders Brohus/TV 2

Den unge landmand har boet ude i flere perioder i forbindelse med både studie og arbejde, men nu er han altså havnet hjemme på fødegården igen. Det er dog ikke det familiære, som er den primære grund til, at Emil Bay Mortensen bor under samme tag som sin far.

»Jeg leder efter min gård, så i stedet for bare at købe noget tilfældigt har jeg valgt at blive hjemme og lede efter det rigtige. Nogle vil sige, jeg er lidt for sparsommelig, når det kommer til at bruge penge på eksempelvis en gård, men jeg vil selv sige, at jeg bare er fornuftig med mine penge,« lyder det grinende fra den 26-årige landmand.

Hjemme på gården deles Emil Bay Mortensen og hans far om det praktiske arbejde, da de begge har fuldtidsjob ved siden af gården.

»Jeg har tit gården for mig selv, fordi min far og hans kæreste tit bruger weekenderne i Skagen, men i det daglige går tingene hurtigere, fordi vi er to om det.«

Kunne du bo med din svigerfamilie?

Omend Emil Bay Mortensen ikke har oplevet det, at han bor hjemme, som en hindring i forhold til dating, har han alligevel valgt ikke at have en potentiel kæreste med hjem. En date har derfor foregået ude eller hos hende fremfor hjemme på gården.

»Det har nok også været et ret bevidst valg, så en date ikke skal møde sine kommende svigerforældre på første date, men jeg har altid bare været åben omkring det, og så forstår de fleste det godt. Jeg har jo boet ude før, så det er jo ikke, fordi det er et problem at bo væk fra familien,« fortæller Emil Bay Mortensen.

Den 26-årige landmand kan desuden se flere fordele ved, at han har valgt at spare op og vente på, at den rigtige gård dukker op.

»Man kan sige, at det kan også være en ulempe at have sat sig fast et sted. Hvis jeg havde købt en gård, havde jeg skåret mange piger fra, hvis de ikke kunne se sig selv på en gård eller se sig selv det sted, hvor jeg havde købt en gård. På den måde er jeg åben for det hele.«

Emil Bay Mortensen er 26 år og bor under samme tag som hans far og hans nye kæreste. Foto: Dario Kozuh/TV 2

En kommende kæreste behøver dog ikke drømme om at bo på gården ved Haldum, selvom Emil Bay Mortensen er glad for omgivelserne.

»Jeg er jo glad for gården, og jeg har mange minder og drømme omkring stedet, men det er ikke kun op til mig, om jeg skal bo med en kommende kæreste her. Hun må gerne flytte med ind her, men så skal den anden generation rykke ud. Min far er ikke klar til at slippe tøjlerne endnu, og jeg vil ikke presse ham ud.«

»Det ender nok med, at jeg finder mit eget, som jeg også er på udkig efter nu, og så må vi tage den derfra. Måske rykker jeg tilbage på gården engang og kan have begge steder,« forklarer han.

Det fungerer fint for de to generationer at bo under samme tag, men for Emil Bay Mortensen skyldes det i høj grad praktiske årsager, at de to generationer bor sammen.

»Det er nok mere stedet end familien, der binder mig, og det er ikke, fordi vi sidder sammen i stuen og glaner hver aften. Hvis jeg kan, er jeg hellere hjemme ved nogle kammerater, og når vi alle er hjemme på gården, er det jo for at passe stedet og hjælpe hinanden med alt det praktiske arbejde.«

»Jeg ved jo selvfølgelig ikke helt, om der er nogle, der har valgt mig fra, fordi jeg bor hjemme, men så har de i hvert fald ikke sagt det til mig,« griner Emil Bay Mortensen.