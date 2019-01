I en alder af 25 år har skuespiller Alba August allerede opnået mere, end de fleste unge skuespillere kun tør drømme om.

Hun er uddannet skuespiller, har spillet hovedrollen i den første danske Netflix-serie, 'The Rain', og nu er hun højaktuel som en ung Astrid Lindgren i filmen 'Unge Astrid'. Og udlandet har da også i den grad opdaget det unge danske talent.

'Bedst af alle er den magnetiske August, hvis åbne, mobile træk kan glide fra almindelige til bedårende med bare et skift i lyset, og hendes omfavnelse af karakteren er en fornøjelse at se på,' skrev The New York Times blandt andet i sin anmeldelse af filmen 'Unge Astrid'.

Flere andre internationale og danske medier har fulgt trop i rosen af den unge danske skuespiller, og æblet falder tilsyneladende ikke langt fra stammen, fristes man til at sige.

Alba Augusts forældre: Den svenske skuespiller Pernilla August og Bille August. De to er i dag skilt. Foto: Rune Evensen Vis mere Alba Augusts forældre: Den svenske skuespiller Pernilla August og Bille August. De to er i dag skilt. Foto: Rune Evensen

Alba August er nemlig, som efternavnet antyder, datter af den Oscar-vindende danske filminstruktør Bille August og den svenske stjerneskuespiller Pernilla August.

»Det er da specielt, at næsten alle har et forhold til ens forældre, men jeg har jo aldrig prøvet andet,« siger Alba August, der ikke lægger skjul på, at hun er stolt af at have talentfulde forældre.

Hvis man tror, at efternavnet August automatisk betyder en badebillet til filmbranchens inderste kreds og hovedroller på stribe, så tager man dog fejl.

»Hvis man tror, jeg har haft det nemmere end andre, så ved man ikke så meget om processen med film og skuespil. Du skal bare igennem de der castings, og hvis ikke du har et talent, så har du ingen chance,« siger Alba August.

Alba August spiller Astrid Lindgren i den svenske film 'Unge Astrid'. Foto: Celina Dahl Vis mere Alba August spiller Astrid Lindgren i den svenske film 'Unge Astrid'. Foto: Celina Dahl

I mange år har hun også arbejdet, uden at folk nødvendigvis kendte hendes forældre.

»Jeg har eddermame knoklet, og i de første ting, jeg lavede, vidste de involverede ikke, hvem mine forældre var, og der er jo mange andre ting, der spiller ind. Nogen gange skal du bare have rødt hår,« siger skuespilleren.

Hun er bestemt heller ikke kommet nemt til rollen som den verdenskendte børnebogsforfatter Astrid Lindgren, som hun var til første casting på helt tilbage i 2016.

I 'Unge Astrid' portrætterer Alba August Astrid Lindgrens unge år og den for mange nok ukendte historie om, hvordan hun i hemmelighed havde en affære med sin redaktør og fik et barn uden for ægteskab.

Den svenske forfatter Astrid Lindgren har skrevet en lang række børnebøger, som er læst af millioner af børn verden over. Hun skrev bl.a. 'Brødrene Løvehjerte', 'Ronja Røverdatter' og 'Pippi Langstrømpe'. Lindgren blev 94 år. Foto: Mogens Ladegaard Vis mere Den svenske forfatter Astrid Lindgren har skrevet en lang række børnebøger, som er læst af millioner af børn verden over. Hun skrev bl.a. 'Brødrene Løvehjerte', 'Ronja Røverdatter' og 'Pippi Langstrømpe'. Lindgren blev 94 år. Foto: Mogens Ladegaard

Processen med at få rollen var så lang, at Alba August, der på daværende tidspunkt stadig gik på Den Danske Scenekunstskole i København, egentlig havde glemt at tænke på, hvor ikonisk Astrid Lindgren er. Men da hun i en rygepause fik opkaldet om, at hun havde fået rollen, gik det i den grad op for hende.

»Jeg var mega fucking glad og glædede mig sindssygt meget, men så gik det også lige op for mig, at det virkelig var Astrid Lindgren, jeg skulle portrættere. Jeg begyndte at svede lidt, og jeg fik lidt angst. Netop fordi det er en, alle virkelig har en stærk relation til, og hun har været en stor del af alle svenskere og danskeres opvækst,« siger skuespilleren.

'Unge Astrid' har dansk premiere torsdag, men havde international premiere ved filmfestivalen i Berlin sidste år.

Siden har Alba August fået stribevis af gode anmeldelser, og den 25-årige skuespiller lægger da heller ikke skjul på, at den slags betyder noget.

Her ses Alba August i rollen som en ung Astrid Lindgren. Vis mere Her ses Alba August i rollen som en ung Astrid Lindgren.

»Det er da klart, det er røvfedt at få en god anmeldelse. Jeg er stadig i starten af min karriere og der, hvor jeg godt kan finde på at google anmeldelser af mig selv, men det tror jeg man lærer med tiden, at man ikke skal,« griner skuespilleren.

Hun har dog også oplevet, at ikke alle er vilde med 'Unge Astrid'.

Astrid Lindgrens datter Karin Nyman udtalte sidste år til den svenske avis Expressen, at hendes mor aldrig ville have ønsket filmen lavet.

»Jeg kan virkelig godt forstå det og sætte mig ind i, at det er provokerende og følsomt, når andre lægger ord i munden på ens mor eller far. Det har jeg selv prøvet,« siger Alba August.

Astrid Lindgrens datter Karin Nyman. Foto: Christian Liliendahl Vis mere Astrid Lindgrens datter Karin Nyman. Foto: Christian Liliendahl

Skuespilleren mener dog, at filmens fortælling er vigtig at få frem.

»Lige netop den her historie har nok været forbundet med meget skam for Astrid og familien, men også for mange andre kvinder, der prøvede det samme, men jeg tror, man netop modarbejder den der skam fra samfundet ved at fortælle historien,« siger Alba August.

Den unge skuespiller har en anden svensk film på vej i 2019, og så prøver hun ellers at vænne sig til livet som nyuddannet skuespiller

»Jeg har sgu ikke rigtigt en hverdag. Det er lidt en periode, hvor man giver alt af sig selv, og så har jeg en pause, hvor jeg ikke laver noget. Men jeg kan mærke, at lige så meget som jeg elsker mit arbejde, elsker jeg også min fritid, og den skal jeg lære at prioritere også,« lyder det fra den 25-årige skuespiller.