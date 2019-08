Der var ikke en eneste ting, han ville gøre om, hvad angår hans medvirken i 'Landmand søger kærlighed.'

Alligevel indrømmer 25-årige Martin fra Herning, at der har været nogle helt nye og nervepirrende oplevelser i forbindelse med programmet.

»Der var da en grænse, der skulle overskrides, da jeg skulle på speeddate med pigerne,« siger han.

I andet program i serien om landmænd, der søger kærlighed, ser vi, hvordan Martin sammen med sin søster og sin gode ven skal vælge de kvinder, han gerne vil på date med. Han havde, inden de skulle optage programmet, indstillet sig på, at det kunne være, han slet ikke modtog noget fra interesserede kvinder.

martin glæder sig til at møde den rette pige for ham. Til hverdag arbejder han på en svinefarm i Herning. Foto: Foto: Anders Brohus/TV2 Vis mere martin glæder sig til at møde den rette pige for ham. Til hverdag arbejder han på en svinefarm i Herning. Foto: Foto: Anders Brohus/TV2

»Jamen det gik jo over al forventning. Jeg havde forberedt mig på, at det kunne være, at der slet ikke kom nogle breve, så jeg blev bare megaglad. Det er jo ikke hver dag man modtager kærlighedsbreve, som dem jeg fik.«

Han har set aftenens program, og han synes, det var sjovt at se sig selv på TV.

»Det er en skæg oplevelse at være på tv. Jeg synes, jeg udgiver mig for at være lige den jeg er.«

Den unge landmand følte, han var kommet til et tidspunkt i sit liv, hvor han gerne ville finde den rette og meldte sig derfor til. Efter programmet har han oplevet, at han tager sig en større portion selvtillid med, end den han havde, da de startede med at optage.

Samtidig har han fået en oplevelse for livet. Selvom Martin lige skulle vende sig til, at der stod et kamerahold og kiggede med, mens han var på date, så var der en masse gode oplevelser i forbindelse med at lave programmet.

Kameraholdet som filmede på gården, landmanden og kvinderne endte med at blive en hel lille familie, inden optagelserne var ovre, fortæller han.

Og selvom hans venner og familie kalder ham modig, så siger han selv, at han bare har forsøgt at tage det hele ret roligt.

Til sidst i B.T.s interview med landmanden griner han og bekræfter, at han kender til hemmeligheder, som seerne først senere kommer til at se senere i programmerne. Én ting er dog sikkert. Det er hemmeligheder, som lyder til at have gjort ham glad.