Godt nok er 'Luksusfælden'-deltager Anders fra Thisted kun 24 år. Men han har allerede et forlist ægteskab.

I tirsdagens udgave af programmet fortæller den unge nordjyde, at det på tidspunktet for optagelserne var halvandet år, siden han blev gift. Ni måneder inde i ægteskabet tog han til Norge for at arbejde, og fire måneder efter ankomst til det norske, blev han skilt.

Men selvom ægteskabet ikke varede længe, nåede Anders og hans ekshustru at bruge adskillige kroner. Mange af pengene kom fra lån. I Anders' navn.

»Mig og min ekskæreste stiftede rimelig mange lån. Både kviklån, forbrugslån, billån. Og det er alt sammen noget, der er blevet stiftet i mit navn,« fortæller han i programmet.

»Jeg betaler ikke af på min gæld, fordi jeg simpelthen ikke kan overskue, hvor meget der er, og hvor mange der skal have. Jeg føler bare ikke, der er penge til det sidst på måneden.«

I alt blev der under ægteskabet stiftet 13 kviklån, og medregner man gælden fra disse, skylder Anders næsten 400.000 kroner væk.

Med i stedet for at komme gælden til livs, bruger Anders omtrent 70 timer om ugen på computerspil, som koster ham dyrt. Ligeledes bruger han penge på pizza, slik, is og cola. Faktisk kan han sagtens drikke op mod tre to-liters flasker cola om dagen, fortæller han.

I programmet møder man også Anders' mor Maibritt, som er bekymret for sønnens sønderlemmede økonomi.

25-årige Anders elsker computerspil. Både at spille selv og se andre spille. Men det er en dyr hobby. Vis mere 25-årige Anders elsker computerspil. Både at spille selv og se andre spille. Men det er en dyr hobby.

»Hvis han ikke får hjælp af 'Luksusfælden', er jeg sikker på, at han bare vil lade det stå til. Jeg tror ikke, han vil få styr på noget som helst selv,« lyder det.

'Luksusfældens' eksperter, Carsten Linnemann og Kenneth Hansen, vil meget gerne hjælp, men førstnævnte stiller ikke kun krav til den unge mand med den ruinerede økonomi.

Han kræver også, at Maibritt begynder at heppe på sin søn, for ellers kommer han aldrig ud af gælden, mener eksperten.

Om det lykkedes eksperterne at hjælpe Anders på rette vej, kan du se i tirsdagens afsnit på Viaplay og TV3 klokken 20.