Den 23-årige svenske skuespiller Gustav Lindh måbede noget, første gang han så manuskriptet til filmen 'Dronningen', hvor han spiller den unge stedsøn, der forføres af Trine Dyrholm.

Han havde indtil da aldrig haft sex på film før, og det skulle blive noget af en debut.

»Det var hårdt arbejde, det er klart. Jeg havde aldrig haft sex på film før. Jeg var en movie virgin, og det var virkelig some way to go,« griner den unge svenske skuespiller kækt, da B.T. møder ham på et hotel i hjertet af København.

23-årige Gustav Lindh er uddannet fra Teaterhøjskolen i Malmø og har kun en håndfuld film og lige så mange tv-serier på cv’et.

Gustav Lindh kalder rollen i Dronningen for sin drømmerolle. Foto: Bax Lindhardt

Derfor var det også noget af en mulighed for den unge skuespiller, da han fik muligheden for at spille en bærende rolle over for Trine Dyrholm i 'Dronningen'. De to havde tilfældigvis samme agent, og det blev Gustav Lindhs held.

»Hun fortalte mig om projektet, og jeg fik en synopsis på filmen, og jeg var bare sådan: 'Wow, det her er vildt',« siger Gustav Lindh og gør store øjne og åbner munden på vid gab for at vise, hvordan han reagerede den dag.

Den svenske skuespiller lægger heller ikke skjul på, at det var noget af et trækplaster at få lov til at arbejde sammen med Trine Dyrholm.

»Jeg har set hendes film og har altid set op til hende, og jeg synes jo, hun er en af verdens bedste skuespillere. Helt klart.«

Om Gustav Lindh Gustav Lindh er 23 år.

Han er uddannet skuespiller fra Teaterhøjskolen i Malmø.

Gustav Lindh har tidligere været med i den danske film All Inclusive.

Derudover har han medvirket i flere svenske film og tv-serier, blandt andet Beck.

»Hun er jo acting royalty,« siger Gustav Lindh med tydelig beundring i blikket.

Han forklarer, at Trine Dyrholm har tvunget ham til at hæve sit eget niveau og blive bedre for at kunne spille lige op med hende.

»Det er det absolut fedeste, jeg nogensinde har prøvet arbejdsmæssigt,« siger Gustav Lindh.

I 'Dronningen' skulle han ikke bare spille over for Trine Dyrholm, men de to har også flere meget eksplicitte sexscener i filmen. Og selvom man skulle tro, at en på det tidspunkt 22-årig skuespiller ville være noget bævende ved tanken om sine første sexscener, så gik Gustav Lindh til det med forventningens glæde.

Der er flere eksplicitte sexscener mellem Gustav Lind og Trine Dyrholm i filmen Dronningen. Foto: Rolf Konow

»Jeg tror, jeg på en måde havde ventet på det og glædet mig til det. Jeg har ventet på sådan en rolle, hvor jeg bare kunne eksplodere og give hele mig,« siger Gustav Lindh og tilføjer:

»Vi kendte hinanden så godt, inden vi skulle gøre det. Så det var også fedt, og jeg tænkte bare: 'Let’s get in there'.«

Han bryder ud i et stort grin.

Snakken om sexscener har fyldt en hel del i omtalen af 'Dronningen', men for skuespilleren på den anden side af det hele er det en proces, der er planlagt ned til mindste detalje. Koreograferet som en dans.

Gustav Lindh bor til daglig i Stockholm, men drømmer om en dag at flytte til København. Foto: Bax Lindhardt

»Det føles meget trygt og rart med Trine, og vi havde virkelig god kemi. Det var fint at gøre med en, der havde så meget erfaring og kunne fortælle om sine oplevelser,« fortæller Gustav Lindh.

Når alt kommer til alt, var det faktisk ikke engang sexscenerne, den 23-årige skuespiller husker som det hårdeste og mest grænseoverskridende. Det var tværtimod en dag med noget så umiddelbart uskyldigt som burgere på menuen.

»Vi skulle sidde og spise burger, og jeg spiser ikke selv kød privat, og de sagde godt nok, jeg ikke behøvede spise så meget, men jeg endte med at spise otte burgere. Jeg var så syg dagen efter og kastede op og kastede op,« siger Gustav Lindh og laver gentagne opkast-lyde, inden han griner højt.

»No pain, no gain,« siger skuespilleren med et smil.