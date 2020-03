Det var en kamp for Tine Lykke at blive gravid. Derfor skulle der meget til at overbevise hende om, at hun rent faktisk var gravid.

‘Paradise’-vinderen fra sæson 14 kan glæde sig til efteråret, hvor hun sammen med sin forlovede, Oliver Winther, bliver forældre.

For 23-årige Tine Lykke og 39-årige Oliver føles det både lykkeligt og uvirkeligt, for de har kæmpet et stykke tid for at nå dertil, hvor en graviditetstest viste positiv.

Tine kan ikke huske, hvornår de begyndte, men det føles som meget langt tid, og til sidst forsøgte de at få hjælp.

»Vi blev faktisk henvist til en fertilitetsklinik, da vi troede, at en af os fejlede noget. Men det viste sig, at vi ikke fejlede noget, og derfor satte de os derfor på standby, så vi selv skulle klare det, uden deres hjælp,« fortæller Tine til Realityportalen.

»Det gjorde mig både ked af det og frustreret,« tilføjer hun.

Hvad skal barnet hedde?

Dog skulle hun ikke gå rundt med frustrationen længe, for en morgen kort tid efter den besked vågnede hun og blev af Oliver opfordret til at tage en test. T

ine var ret sikker på, at hun ikke var gravid, da hun syntes, at de på det sidste havde givet det få forsøg.

»Men den var positiv, og Oliver var så lykkelig. Selv troede jeg ikke på det, og derfor tog vi mange tests,« fortæller Tine.

Selvom hver en test var positiv, troede ‘Paradise’-baben ikke på det, før hendes egen læge bekræftede, at hun virkelig var gravid.

»Det er ret vildt, at Oliver bare kunne mærke det den morgen,« siger hun.

Om to uger får Oliver og Tine besked om kønnet. De har allerede flere navne i spil, men dem ønsker de at holde for sig selv.

Tine Lykke nåede til ‘Paradise Hotel’-finalen i 2018, hvor hun stod ansigt til ansigt med Lenny. Han valgte at smide kuglen, hvilket gav ham de 500.000 kroner, mens Tine kunne tage til Danmark med 0 kroner.

Tine og Oliver valgte igår at dele den glædelige nyhed på de sociale medier:

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk