I årets sæsonstart i X Factor tog rapperen Denis dommerne med storm, både med sin rap og ikke mindst med sin personlige fortælling.

»Da jeg voksede op var jeg meget anderledes. Jeg er homoseksuel,« fortæller 20-årige Denis fra Odense i programmet.

Først blev oplysningen negligeret en smule af dommer Thomas Blachman, der forklarede, at det vel ikke var noget særligt i dag, men da Denis fortsatte sin historie, blev der stille bag dommerbordet.

»Mine forældre er muslimer, og jeg kom ud for to år siden, og de tog det ikke så godt,« forklarer Denis videre.

»Min mor reagerer på den måde, at hun ringer til en læge, psykolog senere hen. Engang tog vi til Køln for at se en imam, og så skulle jeg være kureret efter det. Men det er jeg ikke. Jeg er stadig den, jeg er,« ser man Denis uddybe i programmet.

Han fortæller, at han har følt sig som en stor skuffelse for sine forældre, fordi han ikke har kunnet give dem det, de har drømt om.

»Når man siger sådan noget til sin familie, at man ikke kan få børn, ikke blive gift med den kone de vil have, de har de drømme, så føler man ikke, man er nok, man føler virkelig, man har skuffet sine forældre,« siger Denis.

Den unge fynbo fortæller dommerne, at musik altid har været hans afløb for frustrationerne, og måske af samme grund forelskede han sig i rapmusikken.

Ankerstjerne, Oh Land og Blachman er årets tre X Factor-dommere. Foto: Martin Sylvest

Efterfølgende fremfører han en rap for dommerne, og de giver ham, uden tøven tre ja’er.

»Det er sindssygt spændende kunstnerisk, for det er hiphop og maskulinitet, og det der er jo det modsatte. Det er super moderne og modigt,« lyder det blandt andet fra dommer Ankerstjerne.

Det vil altså sige, at Denis takket være sin overbevisende optræden vil være at se videre i X Factor-programmerne de kommende uger. Selv havde 20-årige Denis heller ikke svært ved at skjule sin begejstring over at være gået så overbevisende videre i det populære underholdningskoncept.

»Jeg er mega overvældet, jeg troede ikke, de ville være så vilde med det,« lyder det fra en glad Denis i programmet.