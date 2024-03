Regeringen meldte forleden ud, at man fra 2026 vil indføre værnepligt for kvinder.

19-årige Elva Wahlberg har allerede været til Forsvarets dag, og her fortæller Oh Lands 'X Factor'-deltager, hvorfor hun gerne vil i trøjen.

Hun har ikke lyst til at kommentere på, om Regeringens forslag er en god eller dårlig idé, men fortæller, at hun inden 'X Factor' selv havde planer om at søge ind som værnepligtig i år.

»Jeg var til Forsvarets dag og fik at vide, at jeg var egnet, så det er helt sikkert noget, jeg har overvejet,« fortæller hun og uddyber hvorfor:

Elva. X Factor sæson 17, liveshow 4 på TV2, fredag den 15. marts 2024. (Foto: Martin Sylvest 2024) Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Elva. X Factor sæson 17, liveshow 4 på TV2, fredag den 15. marts 2024. (Foto: Martin Sylvest 2024) Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

»Jeg tror bare, jeg vil prøve at presses fuldstændig i bund og krydse nogle grænser, som jeg ikke troede, jeg kunne. Jeg synes selv, jeg er en en stærk og frejdig kvinde, så jeg synes, det ville være mega fedt at komme ind og prøve det af.«

I videoen øverst kan du se, hvor i landet Elva gerne vil ind, hvis muligheden opstår.