Managere advarede dem mod at gøre det. Det samme gjorde instruktører og producenter.

Alligevel besluttede 185 tyske skuespillere forleden i samlet flok at springe ud som LGBTQ+-personer. På forsiden af et magasin.

»Vi er her allerede,« lyder overskriften på fredagens udgave af Süddeutsche Zeitung Magazin.

Forsiden er prydet af ansigter tilhørende skuespillere, der identificerer sig som værende homo- eller biseksuelle, queer, nonbinære eller transkønnede. Heriblandt flere internationalt anerkendte stjerner.

Today in Germany, 185 actors publicly came out as gay, bisexual, queer, non-binary or trans* in the renowned @szmagazin, highlighting the continued pressure from within the industry to hide themselves. We fully support their more diverse & inclusive vision of cinema. #actout pic.twitter.com/kiZD7pYDZh — Berlinale (@berlinale) February 5, 2021

'Babylon Berlin'-skuespiller Udo Samel samt Karin Hanczewski og Mark Waschke fra 'Tatort' er en del af flokken. En flok, der ønsker at råbe branchen op.

I deres manifest efterlyser de mere diversitet og mangfoldighed. Manuskripterne er ensformige – mangler flere forskellige kønsidentiteter og seksuelle orienteringer, lyder det.

Bag kameraerne er der for mange hvide, heteroseksuelle mænd, fortsætter kritikken.

En kritik, der har givet genlyd i den tyske underholdningsbranche, hvor flere kulturinstitutioner allerede har været ude med deres offentlige opbakning.

Heriblandt den tyske filmfestival Berlinale, der i et tweet skriver:

»Vi støtter til fulde deres vision om en mere forskelligartet og inklusiv branche.«

Opbakningen må lune hos de 185 skuespillere, der i der til Süddeutsche Zeitung Magazin beskriver en frygt for, at det ville få konsekvenser for deres karrierer, hvis de åbent talte om deres privatliv.

»Jeg ønskede at deltage ved et prisshow og rød løber med den kvinde, jeg elsker, men jeg blev på det kraftigste frarådet det. Advaret om, at det ville ødelægge min karriere,« fortæller Emma Bading eksempelvis.

Øverst fra venstre: Godehard Giese, Ulrich Matthes og Mark Waschke. Nederst fra venstre Ulrike Folkerts, Karin Hanczewski og Maren Kroymann. Alle på forsiden af magasinet- Foto: Kalaene/Pedersen/Anspach/Reinhard/Arnold/Ritzau Scanpix Vis mere Øverst fra venstre: Godehard Giese, Ulrich Matthes og Mark Waschke. Nederst fra venstre Ulrike Folkerts, Karin Hanczewski og Maren Kroymann. Alle på forsiden af magasinet- Foto: Kalaene/Pedersen/Anspach/Reinhard/Arnold/Ritzau Scanpix

Hun og mange andre beskriver, at de ofte er blevet advaret mod at stå frem som LGBTQ+-personer.

Det ville kunne afholde dem fra nogensinde igen at kunne spille roller som heteroseksuelle karakterer, lød det fra agenter, instruktører og andre.

Men nu står de frem. Siger fra og råber højt. Sammen.

»Da vi talte om det som en gruppe, gik det pludselig op for os, at det var sådan, vi kunne ændre noget – som en gruppe, en stor gruppe,« fortæller Karin Hanczewski.