Da hun var 12 år, stod hun første gang i et køkken. Fem år efter vandt hun sit første mesterbagerforklæde i dette års sæson af 'Den store bagedyst'.

»Jeg ved ikke, hvorfor jeg blev interesseret i at lave mad. Det blev jeg bare,« siger 17-årige Mia Emilie Persson, da B.T. taler med hende.

Hun tænker lidt over det, og så kommer der et lidt anderledes svar:

»Altså mine forældre har ikke den store interesse for madlavning, så jeg begyndte nok bare selv at gøre det.«

I dag laver hun aftensmad næsten hver dag. Sådan har det været i nogle år.

»Jeg var omkring 12, da jeg så småt begyndte at lave mad, og så har jeg lavet aftensmad i cirka tre til fire år,« siger hun.

Mia Emilie Persson interesse har længe ligget i det salte køkken - og det er også der, hun føler sig mest tryg.

»Jeg begyndte først at bage meget op til programmet. Jeg har selvfølgelig bagt før, men ikke lige så meget,« fortæller hun.

Mia Emilie Persson Foto: Carsten Mol Vis mere Mia Emilie Persson Foto: Carsten Mol

Hun meldte sig til programmet for at udfordre sig selv, og selvom hun vandt titlen som mesterbager i første afsnit, kom hun langt fra sovende til den.

»Det er meget sjældent, at jeg følger en opskrift, for jeg kan godt lide at være kreativ i min madlavning. Men i første program havde jeg skrevet noget ned, så jeg forhåbentligt huskede det hele i den opskrift, jeg havde udviklet til programmet,« siger hun.

'Den store bagedyst' bliver sendt kl. 20.00 på DR1 hver lørdag.

I år er det ottende gang programmet løber over skærmen, og man kan følge de ti deltagere kæmpe om titlen som årets vinder.