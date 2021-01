Især én af de tre dommere fik våde øjne, da Emma Cecilie Jørgensen trillede ind foran dem i sin kørestol i årets 'X Factor'-premiere fredag aften.

Her overraskede den 17-årige pige fra Maribo med en udgave af Alicia Keys' 'Girl on Fire'.

Klart og kraftfuldt sang hun bogstavelig talt af sine lungers fulde kraft. Emma Cecilie Jørgensen har nemlig kun 30 procents lungekapacitet tilbage.

»Det tager rigtig mange kræfter at synge sådan en sang. Bagefter skal jeg lige holde en pause, inden jeg kan gøre ting, jeg normalt ville kunne gøre – for jeg bruger al min energi på at synge. Men jeg gør det, fordi jeg elsker det,« siger den 17-årige 'X Factor'-deltager.

Hun lider af muskelsvind og en medfølgende mangel på bindeled i sine muskler. Derfor sidder hun i kørestol og skal have hjælp til 'mere eller mindre alting', som hun selv siger.

Hvis næsen klør, skal andre løfte hendes arm for hende, så hun kan klø den. Hun bliver hurtigt træt af de kraftanstrengelser, som for os andre sker nærmest pr. automatik.

Og indtil i år var hun ikke fysisk klar til at deltage i 'X Factor'. Lungerne var simpelthen ikke stærke nok, da de automatisk bliver slappere med årene, fordi hun ikke kan bevæge sig og derfor ikke træner dem ved for eksempel at løbe og blive forpustet.

Mange andre i Emma Cecilie Jørgensens situation ville være tilkoblet en respirator. Men den 17-årige 'X Factor'-deltager holder sin lungefunktion oppe ved at synge, fortæller hun.

Eller som en rørt Oh Land udtrykker det i aftenens 'X Factor', efter at deltageren har forladt audition-lokalet:

»Hun synger for at holde sig i live.«

»Ja, det kan man godt sige,« siger Emma Cecilie Jørgensen til B.T.

»For det er det, der gør, at mine lunger ikke falder sammen og holder op med at fungere. Men det hjælper mig også på rigtig mange andre punkter. Jeg får det også psykisk bedre. Jeg kæmper også med angst, og når jeg ikke kan fortælle, hvordan jeg har det, bruger jeg i stedet sangen til at beskrive mine følelser.«

Oh Land er ikke den eneste, der bliver rørt i fredagens sæsonpremiere. Den nye dommer på holdet, Martin Jensen, får blanke øjne efter Emma Cecilie Jørgensens sang og fortæller – ud over at hun åbenlyst har talent for at synge – at han 'har ondt' af hende.

»Det er så synd for jer,« siger dj'en, der selv har en ven med muskelsvind.

Men man skal ikke have ondt af 17-årige Emma Cecilie Jørgensen, fortæller hun.

»Hvis vi tager tingene med et smil, bliver det automatisk lettere at leve med det, i stedet for at vi hele tiden finder de negative ting. Derfor synes jeg ikke, det er synd for os. Halvdelen af os har jo aldrig prøvet andet, så det er vores realitet i livet. Det kan være hårdt – men det er ikke synd.«

Kommentaren ændrer dog ikke det mindste ved, at Martin Jensen er en musiker, som hun ser op til, og hvis musik kører på repeat derhjemme. Derfor var det en vild oplevelse, at netop han roste hendes sangevner, fortæller hun.

»Det var en smule surrealistisk at synge for Martin, men også super stort. Det er noget af det fedeste, jeg nogensinde har oplevet.«

Emma Cecilie Jørgensen fik ja fra alle tre dommere, men om hun går videre til liveshow, bliver først afsløret senere på sæsonen.