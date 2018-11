Lørdag tog 17-årige Emil Obel sejren hjem i dette års sæsonfinale af 'Den store bagedyst', og selvom han har fået et hav af tilbud, insisterer det unge bagetalent på at tage den med ro.

Alligevel er det dog bestemt ikke spændende tilbud, Emil Obel mangler.

»Jeg har fået nogle tilbud og firmaer, der har lyst til at samarbejde, men jeg har ikke sagt ja til noget endnu. Jeg ville have det hele overstået først og så bare tage det, som det kommer, for det skal bare være en fritidsbeskæftigelse,« fortæller Emil Obel til B.T.

Han er dog ikke meget for at være alt for konkret, men vil gerne løfte sløret en lille smule.

Blå bog Emil Obel er 17 år og bor i Kongens Lyngby.

Han går i gymnasiet i 2.g.

Efter gymnasiet er han ikke sikker på, hvad han vil, men scenograf, konditor og kostumier er blandt ønskerne.

Emil har bagt i cirka tre år og har i mange år drømt om at være med i 'Den store bagedyst'.

På sin instagram deler Emil billeder af sine kager og har godt 60.000 følgere.

»Jeg har ikke sagt ja til noget, men det er meget firmaer med bageudstyr, der spørger, om jeg vil samarbejde, og jeg har da også overvejet at lave en bog. Men jeg kan ikke sige med sikkerhed, om det sker,« lyder det fra 'Bagedyst'-vinderen, der i øjeblikket går i 2.g og stadig blot vil have sin bagning som fritidsbeskæftigelse.

Interessen for den unge mesterbager er dog ikke overraskende. Siden første program af dette års 'Den store bagedyst' løb over skærmen, har Emil Obel bevist, at han mestrede det meste - og ofte også bedre end sine langt ældre kollegaer.

Selv lægger Emil da heller ikke skjul på, at han har lagt mange timer i at forberede sig til programmet.

»Jeg har bagt i tre år, hvor jeg har bagt rigtigt, og det har været et par gange om ugen, og jeg har taget billeder af alle tingene. Jeg startede med at øve mig til casting i december, og finalen var den 27. juni. I den tid har jeg brugt rigtig meget tid på det,« forklarer det unge bagetalent.

Emil Obel med sin kage under finalen i 'Den store bagedyst'. Foto: DR Vis mere Emil Obel med sin kage under finalen i 'Den store bagedyst'. Foto: DR

Han har da også måttet nedprioritere skolearbejdet for at få mere tid til sine kager undervejs i sæsonen.

»Mellem programmerne stod jeg op kl. syv om morgenen og bagte til klokken to om natten. Jeg havde læseferie, så jeg brugte al min tid på det, og så måtte jeg tage eksaminer og årsprøver efter sommerferien, skolen var søde at give mig lov,« fortæller Emil Obel.

Også derhjemme har familien været søde til at ordne praktiske ting for Emil, så han kunne fokusere på at bage flotte kager.

»Min familie har været enormt søde og gode til at hjælpe med at vaske op efter mig og købe ind. Det har fyldt meget herhjemme, spisebordet har været dækket med kogebøger og skitser,« griner mesterbageren.

Var Emil den rigtige vinder af Den store bagedyst?

Med sin deltagelse i 'Den store bagedyst' har Emil Obel samtidig oplevet en massiv interesse fra befolkningen.

I en afstemning blandt B.T.'s læsere, hvor godt 24.000 mennesker har stemt, synes hele 71 procent, at Emil skulle vinde programmet.

Og opbakningen har været overvældende, forklarer han.

»Det har været sjovt, og jeg har fået mange søde beskeder fra folk, og min Instagram eksploderede virkelig med følgere, det var mega fedt,« siger den 17-årige bager, der i skrivende stund har næsten 60.000 følgere på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram 125 vandbakkelser og en del vabler senere... croquembouche! #croquembouche #choux #caramel #flowers #summer #cake #dessert #sweet #kage #pastry #patisserie #beautifulcuisines #feedfeed #f52grams #foodandwine #pastryelite #cupcakeproject #sweetcuisines #BuzzFeast #chefsgossip #simplisticfood Et opslag delt af Emil Obel (@emil.obel) den 1. Aug, 2018 kl. 3.57 PDT

Men selvom det måske for mange er indlysende, at Emil Obel ville vinde 'Bagedysten', var han aldrig selv sikker på sejren - og særligt én ting kunne have bragt sejren i fare.

»Jeg føler også, jeg har været heldig, for mange af udfordringerne havde jeg prøvet før. Jeg var heldig med, vi ikke skulle bage brød, for jeg har ikke lige så meget erfaring med det salte køkken,« siger Emil Obel.