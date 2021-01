Den blot 17-årige 'Disney'-stjerne Olivia Rodrigo har fart på karrieren.

Først var hun en del af den populære serie 'High School Musical: The Musical: The Series', og nu er hun også sprunget ud som sangerinde.

Med kæmpe succes endda. Hendes første single, 'Drivers license', har nemlig væltet rekorder på stribe på musikplatformen Spotify. Det skriver CNN.

Sangen slog først rekorden for flest streams på én dag, da den blev afspillet 15,17 millioner gange. Den rekord slog selvsamme nummer dagen efter, da den rundede 17 millioner afspilninger.

.@Olivia_Rodrigo's "drivers license" now has the record for most streams for a song in a week on Spotify https://t.co/Ke2mPGs71y — Spotify (@Spotify) January 15, 2021

Herefter blev det så til alle gode gange tre, da den også slog rekorden for flest afspilninger på en uge. Hvor højt et tal der er tale om, beretter Spotify dog intet om.

Ifølge Spotifys egen chef, Becky Bass, så er succesen kommet på baggrund af de helt rette forudsætninger:

»Jeg tror helt sikkert, at der er tale om den perfekte storm. Hvis vi taler om det publikum, hun havde før udgivelsen af singlen, så er det et meget ungt kvindeligt publikum. Og det er dem, der har tændt gnisten,« påpeger hun og uddyber:

»Men nu har sangen også formået at flytte sig videre til et andet publikum. Det er helt klart de sociale medier, der har hjulpet sangen. Men den er også blevet kendt mund til mund. Det her er en sang, mange taler om netop nu. Alle lytter til den, alle er besat af den.«