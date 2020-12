Ingen jul uden den britiske juleklassiker 'Love Actually'. Her får du 15 facts om filmen, som du kan forstyrre resten af stuen med, mens Hugh Grant og co. jagter den store kærlighed.

1. Dyr model

Selv om supermodellen Claudia Schiffer kun optræder meget kort i 'Love Actually', da Liam Neesons karakter til sidst møder hende i lufthavnen, fik hun angiveligt 2,1 million kroner for at være med. Instruktør Richard Curtis var til at begynde med på udkig efter en type skuespiller, der mindede om hende, men endte til sidst med at vælge den ægte vare.

2. De to vigtigste karakterer

Da instruktør Richard Curtis påbegyndte at samle sit store puslespil af skuespillere, havde han fra starten udset sig Hugh Grant som premierminister og Emma Thompson som hans søster. De var udgangspunktet, og herefter gik jagten på resten i gang.

3. Han var tredjevalg

Bill Nighy, der spiller den fallerede rockstjerne Billy Mack, som ender med at få et julehit med sangen 'Christmas is All Around', var slet ikke i spil til rollen til at begynde med. Richard Curtis havde udset sig to andre mere kendte skuespillere, men da han ikke kunne vælge, og Bill Nighy gjorde det godt ved en manuskript-oplæsning, overhalede han de to andre indenom. Richard Curtis vil ikke afsløre, hvem de to første var.

4. Undskyld, Britney!

Bill Nighy er som Billy Mack både efter Britney Spears og boybandet Blue. Den første, siger han, at han har haft sex med, og de andre siger, han har en lille tissemand. Bill Nighy har til The Guardian udtalt, at han har dårlig samvittighed over begge dele. I forhold til Britney Spears har han heldigvis aldrig mødt hende, tilføjer han.

5. Hugh Grant var inspireret af …

Da man optog 'Love Actually', var Tony Blair premierminister. Richard Curtis har dog udtalt, at Hugh Grants karakter var inspireret af en anden virkelig premierminister, nemlig Ted Heath, der i 1970'erne styrede landet uden en hustru ved sin side. Richard Curtis havde altid tænkt på, hvad der mon var sket, hvis Ted Heath havde forelsket sig på arbejdet.

6. Den dér dansescene

Scenen, hvor Hugh Grant danser sig ned ad trapperne i Downing Street, var han ikke fan af at skulle optage. Det kan godt være, han ligner en, der elsker det, men det er bogstavelig talt bare skuespil.

7. Urealistisk god

Olivia Olson, der spiller pigen, der synger 'All I Want for Christmas Is You' ved skolekoncerten, blev bedt af producerne om at synge lidt dårligere under indspilningen, da de tænkte, at hun sang urealistisk godt.

8. 'Fat-suit'

Emma Thompson var iført et såkaldt 'fat-suit', da hun spillede premierminister Hugh Grants søster.

9. Nøgen hobbit

I dag er Martin Freeman verdensberømt for at spille hobbitten Bilbo Sækker i Peter Jacksons 'Hobbitten'-trilogi. I 2003, da han nøgen spillede med i 'Love Actually' som pornoskuespiller, var han nærmest ukendt.

10. Hvor gammel er hun egentlig?

Keira Knightley var kun 18 år, da hun spillede med i 'Love Actually' og blandt andet derfor måtte gemme en teenagebums under en stor hat i en af scenerne. Det er der ikke nogen, der tænker over, når hun i filmen bliver gift i en altså ret tidlig alder.

11. For mange kærlighedshistorier

Oprindeligt skulle der have været fire kærlighedshistorier mere i filmen, men de endte med at blive sorteret fra. Richard Curtis mente alligevel, at det ville være for forvirrende med flere.

12. Fra trommer til skak

Thomas Brodie-Sangster, der spiller den lille forelskede trommeslager Sam, er i dag 30 år og har senest gjort sig bemærket i Netflix' populære serie 'The Queen's Gambit' som skakmesteren Benny Watts.

13. Og han er i familie med Hugh Grant.

Thomas Brodie-Sangster er også i familie med Hugh Grant. Han er hans såkaldte 'second cousin' (grandfætter), hvilket vil sige, at han er søn af en af Hugh Grants forældres kusiner eller fætre.

14. Ingen fare for at drukne

Da Colin Firth og hans portugisiske assistent svømmer rundt i en sø for at redde resterne af et bogmanuskript, er det i virkeligheden snyd og bedrag. Vandet er nemlig kun 45 centimeter dybt. Skuespillerparret måtte derfor hoppe rundt på deres knæ for at få det til at se realistisk ud.

15. Klar på at arbejde gratis

Skuespilleren Kris Marshall spiller rollen som Colin, der bruger julen på at tage til USA for at score nogle amerikanske piger. Det lykkedes i den grad for ham, og angiveligt har Kris Marshall nydt scenen, hvor han bliver afklædt af tre amerikanske skønheder, så meget, at han tilbød at gøre det helt gratis.

